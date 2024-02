Harry Potter, la serie tv arriverà su Max nel 2026

L'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery David Zaslav lo ha annunciato durante la teleconferenza sui risultati finanziari del gruppo

Harry Potter è pronto a tornare sullo schermo. Il piccolo, stavolta, perché completata la saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling e con lo spin-off di Animali Fantastici ancora in corso, Warner ha già una data di massima per l’approdo in streaming su Max della serie tv che rilancerà su un nuovo medium e con un nuovo cast le avventure del maghetto più famoso del mondo. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery David Zaslav durante la teleconferenza sullo stato finanziario del gruppo tenuta venerdì 23 febbraio.

Sette stagioni La durata della serie dovrebbe ricalcare, per stagioni, il numero di libri in cui è suddivisa la saga: sette. “Non siamo mai stati timidi riguardo il nostro entusiasmo intorno a Harry Potter – ha detto Zaslav agli analisti secondo quanto riportato da Variety spiegando che qualche settimana fa è stato a Londra con il responsabile dei contenuti di HBO e Max Casey Bloys e con la presidente di Warner Bros. Television Channing Dungey per incontrare J.K. Rowling: “Abbiamo speso un po’ di tempo con J.K. e il suo team – ha detto Zaslav – entrambe le parti sono ansiose di riprendere in mano il franchise. Non vediamo l’ora di condividere un decennio di nuove storie con i fan di tutto il mondo su Max”. leggi anche Harry Potter, le ultime news sulla serie tv

PRIMA LO SHOWRUNNER, POI IL CAST Dungey ha parlato dello stato dei lavori in una recente intervista rilasciata a Variety: “Stiamo parlando con diversi autori per decidere chi sarà la persona che guiderà la saga per noi – ha detto la presidente di Warner Bros. Television smentendo tutte le voci finora circolate sul cast -. Il primo passo da fare, per noi, è scegliere lo showrunner, solo dopo potremo parlare di casting”.