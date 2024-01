Harry Potter, le ultime news sulla serie tv

I rumors diffusi nei mesi scorsi parlavano di stagioni concentrate ciascuna su un singolo libro. Si credeva dunque che le stagioni fossero sette, ma Bloys ha spiegato che il progetto durerà per dieci anni consecutivi . Che vengano sfruttati anche gli spin-off? Per ora, non sembra nei piani. Anche perché, la serie TV su Harry Potter è davvero agli inizi. Attualmente, la produzione sta discutendo con diversi sceneggiatori per individuare la persona a cui affidare il franchise. Solo una volta deciso lo sceneggiatore, si potrà procedere con i casting . E sarà proprio questa la parte più difficile: scegliere un trio di giovani protagonisti che andranno a interpretare i ruoli che - nei film - erano di Daniel Radcliffe , Rupert Grint ed Emma Watson .

Chi sono gli scenggiatori al lavoro sulla serie

Secondo quanto scritto da Deadline, Warner Bros. avrebbe invitato un gruppo selezionato di creativi a proporre idee su come potrebbe essere la serie. Tra loro vi sono Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran e Michael Lesslie. Scrittrice britannica, Martha Hillier è la produttrice esecutiva di The Last Kingdom, nonché del film spin-off The Last Kingdom - Sette re devono morire. Kathleen Jordan ha creato la serie Netflix Teenage Bounty Hunters e sta lavorando alla serie The Decameron. Tom Moran, anch'egli scrittore, è l'autore della serie Amazon The Devil's Hour. Michael Lesslie ha scritto invece Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente e ha prodotto il film La tamburina con Florence Pugh e Alexander Skarsgard. Le idee migliori passeranno alla fase successiva, e incontreranno J.K. Rowling in persona.

La serie TV dovrebbe andare in onda a partire dal 2025/26.