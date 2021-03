Harry Potter: Rupert Grint tornerebbe a interpretare Ron Weasley

L’attore ha dichiarato che un altro progetto a tema maghetto & Co. non gli dispiacerebbe e che, a suo avviso, potrebbe funzionare. A patto che venga rispettato un paletto per lui imprescindibile: tutti gli interpreti storici della saga dovrebbero riunirsi sul set

Rupert Grint sta pensando di tornare a vestire i panni di Ron Weasley sul set di un nuovo capitolo della saga di Harry Potter? I fan lo sperano da tempo e l’attore ha appena dato loro un motivo in più per credere che le loro preghiere non siano affatto invane...



Durante un’intervista con l’edizione statunitense del magazine Esquire, in cui ha parlato della sua paternità e di come sta vivendo la quarantena, l’attore ha aperto uno spiraglio in direzione Harry Potter.

Avrebbe infatti dichiarato che, a suo avviso, un nuovo progetto dedicato al celeberrimo maghetto potrebbe funzionare e che lui sarebbe d’accordo a tornare su quel mitico set.

Tuttavia ha messo un paletto ben chiaro: la conditio sine qua non per tornare sarebbe quella del ritorno di tutti gli storici attori dell’epopea cinematografica di Harry Potter.

L’intero cast originale dovrebbe riunirsi, questa è per lui la condizione innanzitutto per farlo tornare a vestire i panni di Ron, ma anche (secondo lui) per la buona riuscita di un nuovo film della saga. Per intero cast si riferisce al magico trio: Emma Watson, Daniel Radcliffe e lui.