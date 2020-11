Rupert Grint sbarca su Instagram: la prima foto è con sua figlia

Più di un milione e mezzo di like e oltre due milioni di follower in meno di ventiquattro ore, il debutto di Rupert Grint non è di certo passato inosservato

Nell’ottobre del 2019 Jennifer Aniston ha debuttato su Instagram infrangendo il record per il minor tempo impiegato nel raggiungimento di un milione di follower, ma ora un’altra star di Hollywood sta catalizzando l’attenzione per l'arrivo sulla piattaforma. Stiamo ovviamente parlando di Rupert Grint , iconico attore della saga cinematografica di Harry Potter.

Daniel Radcliffe , Emma Watson e Rupert Grint ( FOTO ) conquistano immediatamente gli spettatori diventando volti amati in tutto il mondo e proprio quest’ultimo sta ora attirando l’attenzione del pubblico per la prima foto su Instagram.

Rupert Grint: “Soltanto in ritardo di dieci anni, ma eccomi qui”

La dolcissima foto vede l’attore con in braccio la piccola, ironico il messaggio scritto nella didascalia del post: “Hey Instagram soltanto in ritardo di dieci anni, ma eccomi qui. Grint on the Gram! Qui per presentarvi a tutti Wednesday G. Grint. Abbiate cura di voi, Rupert”.

In pochissimo tempo lo scatto ha fatto il giro dei social ricevendo oltre un milione e mezzo di like e numerosi messaggi di congratulazioni, tra questi anche quello del collega Tom Felton, interprete di Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter: “Benvenuto Weasley, è solo una questione di tempo. Un abbraccio a Wednesday”.

La notizia dell’arrivo di Rupert Grint su Instagram ha velocemente fatto il giro del mondo tanto da arrivare ad avere oltre due milioni di follower in meno di ventiquattro ore.