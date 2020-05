Rupert Grint, Ron Weasley di Harry Potter, è diventato papà

Hollywood: le nascite degli ultimi giorni

Non solo Rupert Grint, negli ultimi due giorni altri due lieti eventi hanno conquistato i media di tutto il mondo. In primis troviamo Mellisa Rauch, celebre interprete di Bernadette all’interno della serie tv The Big Bang Theory, che ha annunciato la nascita del figlio Brooks con un post sul suo profilo Instagram in cui ha anche raccontato l’esperienza del parto durante l’emergenza legata al COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): “Il suo arrivo è stato possibile, e non in piccola parte, grazie agli eroi schierati in prima linea, infermieri e dottori che ogni giorno lavorano per assicurarsi che la vita vada avanti, qualunque sia la situazione. Le parole non possono spiegare quanto sia grata di avere questo piccolo bambino nella nostra famiglia, ma dire che partorire in questo momento sia surreale è un eufemismo”.

Un’altra nascita al centro dei media è stata quella del piccolo X Æ A-12, figlio dell’imprenditore Elon Musk e della cantante Grimes che ha spiegato il significato del nome: “La ‘x’ è la variabile sconosciuta, ‘Æ’ è la mia pronuncia elfica per ‘Ai’ (amore e/o intelligenza artificiale), A-12 è il precursore di SR-17 (il nostro aereo preferito). No armi. No difese, solo velocità. Forte in battaglia ma non violento. In più la ‘A’ significa Arcangelo, la mia canzone preferita".