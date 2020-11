Animali Fantastici 3, annunciata la data di uscita

Animali Fantastici: appuntamento per il 15 luglio 2022

approfondimento

David Yates torna dietro la macchina da presa per dirigere il film che vedrà il ritorno dell’attore britannico, classe 1982, nei panni di Newt Scamander. Come dichiarato dal magazine, la data di uscita è stata fissata al 15 luglio 2022, slittando così di alcuni mesi per via dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Al momento la pellicola è ancora in fase di produzione, non resta quindi che per conoscere tutti gli sviluppi futuri.