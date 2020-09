Animali Fantastici 3, al via le riprese

Il terzo capitolo della saga Animali fantastici e dove trovarli è ufficialmente ripartito. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha comportato stop e rallentamenti nel mondo della settima arte: dai set chiusi per molte settimane alle numerose uscite cinematografiche rimandate di mesi.

Eddie Redmayne: “Stiamo lavorando da due settimane”

L’attore britannico, classe 1982, ha confermato la riapertura della produzione parlando anche dei numerosi protocolli da seguire sul set: ”È interessante perché siamo ripartiti ora. Stiamo lavorando da due settimane, e di nuovo, è un processo completamente nuovo. È una nuova normalità. Test continui, mascherine. Mi sono chiesto se le mascherine avrebbero potuto influenzare la creatività in qualche maniera. Forse è stato un pensiero un po’ ignorante, ma ho pensato che come esseri umani abbiamo ancora bisogno delle interazioni gli uni con gli altri”.

In seguito, Eddie Redmayne (FOTO) ha aggiunto: “Ciò che è davvero rassicurante è che nonostante sia un processo nuovo, è ancora tutto acceso e tutti quanti stanno lavorando dando il massimo”.

Per quanto riguarda la distribuzione della pellicola, al momento l’uscita è prevista nelle sale a stelle e strisce per il 21 novembre 2021, come pubblicato da Cinemablend.