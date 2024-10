Moda, Lorenzo Serafini nominato direttore creativo di Alberta Ferretti

Serafini, che professionalmente è cresciuto nel gruppo Aeffe, occupandosi di Philosophy, ha tutte le carte in regola per raccogliere l'eredità di Alberta Ferretti, ha detto la fondatrice del brand. La prima sfilata a febbraio, con la collezione Autunno/Inverno 2025



Lo scorso settembre, nell'ambito della presentazione della Spring/Summer 2025, Alberta Ferretti aveva detto addio al ruolo di direttrice creativa del marchio fondato oltre quarant'anni fa a cui ha dato il suo nome.

Da oggi il suo posto sarà occupato da un nuovo stilista che, però, non è certo un nuovo arrivato per la casa di moda del gruppo Aeffe.

Con una nota pubblicata sui canali ufficiali il brand Alberta Ferretti dà il benvenuto a Lorenzo Serafini, lo stilista che ha guidato per dieci anni la linea Philosophy facendone una delle etichette italiane più apprezzate nel mondo.

Serafini ha rilasciato un breve commento in cui ringrazia la famiglia Ferretti per l'opportunità che gli è stata offerta, in cui si dichiara onorato di poter scrivere un nuovo capitolo della storia del marchio italiano.



Philosophy integrato in Alberta Ferretti Non sempre la ricerca di un direttore creativo per i vertici delle aziende di moda si spinge lontano e più che di valzer delle poltrone, nel caso di Serafini, chiamato ad assumere i compiti di Alberta Ferretti nel marchio da lei fondato, si potrebbe parlare di promozione legata a un nuovo corso aziendale.

Lo stilista di Riccione, che fino ad oggi si è occupato della direzione creativa di Philosophy (etichetta oggi nota, appunto come Philosophy by Lorenzo Serafini), è stato nominato successore di Alberta Ferretti.

Il talentuoso stilista è chiamato a traghettare Alberta Ferretti in una nuova era in cui Philosophy sarà inglobata nel marchio storico per dargli più consistenza e un'identità meglio definita.

Dal punto di vista estetico, Serafini potrà solo esprimersi in maniera più profonda e personale visto che, secondo Alberta Ferretti, lo stilista ha già fatto propria la filosofia del marchio da lei creato. leggi anche Moda, Filippo Grazioli lascia Missoni, torna Alberto Caliri

Lorenzo Serafini, in Aeffe da oltre dieci anni “Leggerezza, femminilità, sensualità sono parole già dentro il vocabolario di Lorenzo”, ha scritto Alberta Ferretti nella nota ufficiale che accompagna la nomina del nuovo direttore creativo che è stato ringraziato per l'eccellente lavoro fatto in dieci anni per Philosophy, diventato sotto di lui “un brand fiorente”.

Serafini si metterà alla prova con la prima collezione per Alberta Ferretti il prossimo febbraio, quando presenterà nell'ambito della Milano Fashion Week le creazioni per l'Autunno/Inverno 2025.

Lo stilista classe 1973 ha ringraziato sentitamente la famiglia Ferretti per la nuova opportunità professionale che gli apre nuovi orizzonti.

Lorenzo Serafini è nato a Riccione ma ha coltivato il suo talento a Milano, diventata in breve la sua città d'adozione.

Dopo la laurea alla NABA di Milano, ha fatto uno stage da Blumarine che lo ha condotto, negli anni successivi da Roberto Cavalli (dove è rimasto per un decennio) e poi da Dolce & Gabbana.

Gli ultimi dieci anni sono stati nel segno del gruppo Aeffe dove ha assunto l'incarico di direttore creativo di Philosophy, la linea fondata da Ferretti nel 1984, una realtà consistente della moda milanese, apprezzatissima dai clienti e dalle star sui red carpet. leggi anche Moda, Hedi Slimane lascia Celine, al suo posto Michael Rider

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberta Ferretti (@albertaferretti) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie