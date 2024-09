Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del suo brand

approfondimento Alberta Ferretti for Emilia Romagna, l'asta per la ricostruzione

Dunque, senza che nessuno lo sapesse né lo sospettasse, la recente sfilata della collezione primavera/estate 2025 andata in scena la scorsa settimana alla Milano Fashion Week è stata la sfilata d’addio di Alberta Ferretti (almeno per adesso), un addio forse temporaneo al mondo delle passerelle.

Una stilista di culto



Alberta Ferretti, nata il 2 maggio 1950 a Gradara, è una famosa stilista italiana. Cresciuta nella sartoria della madre a Cattolica, ha avviato presto la sua carriera nel mondo della moda aprendo il suo primo negozio, Jolly Shop, nel 1968.

Nel 1974 firma la sua prima collezione e nel 1980 fonda l’azienda Aeffe con il fratello Massimo, diventando una figura di spicco nel panorama della moda internazionale.

Nel corso degli anni, Ferretti ha collaborato con nomi celebri come Franco Moschino e Jean-Paul Gaultier, e ha visto i suoi abiti indossati da star come Sandra Bullock e Dua Lipa.

Nel 1999, ha rilevato la maggioranza del marchio Moschino, creando il gruppo Aeffe Fashion, ora leader nel settore del lusso.

Alberta Ferretti ha ampliato la sua presenza globale con boutique in capitali come Milano, Parigi e New York, ed è nota anche per collezioni speciali e progetti, tra cui le nuove divise per Alitalia nel 2018.

Tra le tante onorificenze tributatele, ricordiamo che nel 1998 è stata nominata Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Nel 2005 a Roma ha ricevuto il Premio alla Carriera dal Sindaco Walter Veltroni, presentando in Piazza del Campidoglio la sua prima collezione Prêt-à-Couture. Tre anni dopo ha ricevuto il premio come migliore stilista dell'anno da Marie Claire Spagna.