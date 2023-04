Alberta Ferretti, la collezione Resort 2024 rende omaggio a Fellini

La designer è orgogliosa di poter finalmente celebrare il regista e la Romagna in un evento pianificato nel 2020 e mai realizzato a causa della pandemia. La sfilata si terrà il 26 maggio a Castel Sismondo, nel centro storico della città

Moda, arte e cinema si legheranno in maniera ancora più stretta ed affascinante nell'evento di Alberta Ferretti che presenterà la collezione Resort 2024 del suo brand il prossimo 26 maggio con una sfilata a Rimini, a Castel Sismondo. Il fashion show sarà l'occasione per la stilista italiana apprezzata nel mondo di celebrare la figura e l'eredità di Federico Fellini, nato a Rimini nel 1920. Ferretti, che è originaria di Gradara, nella Romagna storica, con la nuova collezione omaggerà il grande autore e, al contempo, anche la terra che è stata per entrambi una immensa fonte d'ispirazione.