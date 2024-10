4/18 ©Getty

Lino Guanciale sfila sotto i riflettori con sua moglie Antonella Liuzzi. L'attore de Il Commissario Ricciardi è stato convocato per la cerimonia di apertura della kermesse in Sala Petrassi. Impeccabili, marito e moglie, hanno optato per il completo col blazer



Festa del Cinema di Roma, affidata a Lino Guanciale la cerimonia di apertura