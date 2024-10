Festa del Cinema di Roma 2024, i look sul red carpet di chiusura. FOTO

5/5 ©Getty

Dennis Lehane, Francesca Calvelli, Pablo Trapero, Laetitia Casta e Gail Egan sfilano sul tappeto rosso per la cerimonia di chiusura dell’edizione 2024 della Festa del Cinema di Roma. Abbiamo già parlato dei look di Cata e Calvelli, mentre per quanto riguarda quelli di Lehane e Trapero, a loro va un 6 politico per il completo nero con camicia in popeline di cotone bianco senza cravatta né papillon. A Gail Egan, invece, un 7 per il look charmant composto da gonna asimmetrica in satin dorato e maglietta di raso di seta nera