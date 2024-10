"La storia è una di quelle che piacciono a me: è una storia di speranza, di una persona che cade e della sua capacità di rialzarsi”, ha spiegato il regista e attore Luca Zingaretti alla presentazione alla stampa de La casa degli sguardi, il suo nuovo film (l’ennesimo come attore e il primo come regista di una pellicola di finzione).

Il suo giovane protagonista, l’attore che ha diretto nei panni di Marco, è Gianmarco Franchini, che in conferenza stampa ha aggiunto: "Una persona normale, una persona come me, come noi, magari vivendo le emozioni su una scala da uno a dieci arriva alla profondità di sette. Una persona come lui arriva alla profondità di dieci e va ancora più giù".