Festa del Cinema di Roma, tutti i vincitori di Alice nella Città 2024

PREMIO MIGLIOR FILM DEL CONCORSO DI ALICE NELLA CITTÀ a BIRD di Andrea Arnold

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di trentacinque ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni. Motivazione: "Una storia capace di rappresentare le sfide dell’adolescenza, rispecchiando la nostra visione e i nostri valori. Un racconto universale che esplora il complesso e solitario percorso di crescita, guidato dalla costante ricerca di libertà".



PREMIO RAFFAELLA FIORETTA PER IL MIGLIOR FILM ITALIANO DEL PANORAMA ITALIA a NO MORE TROUBLE - COSA RIMANE DI UNA TEMPESTA di Tommaso Romanelli

Assegnato dalla giuria composta da Riccardo Milani (Presidente), Lucia Ocone (attrice), Luna Gualano (regista), Annamaria Granatello (Premio Solinas), Federica Luna Vincenti (attrice, produttrice, compositrice). Il premio comprende un riconoscimento di 3.000 euro che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore. Motivazione: “No More Trouble è la storia vera di un padre che non c’è più, raccontata da un bellissimo documentario di enorme impatto emotivo, dove i materiali di repertorio, spesso filmini di famiglia, hanno la stessa forza del materiale girato. Romanelli mostra una grande capacità di costruzione della tensione narrativa che si mescola e cresce con il dolore per un destino sconosciuto e terribile. Una storia dove si racconta che coltivare una passione autentica è anche coltivare l’amicizia, dove la costruzione di una barca diventa la continuazione della vita. Una storia di amore per il mare e sul tempo che passa e il dolore che non se ne va. Un documentario che colpisce così alla testa e al cuore".



Menzione Speciale a IL MIO COMPLEANNO di Christian Filippi

Motivazione: "Un piccolo miracolo, opera prima sorprendente e universale del regista Christian Filippi che mette in scena due esistenze dolorose e contemporanee: quella di una madre, con forti disturbi della personalità, e di suo figlio che troverà il coraggio e la forza di andare avanti e di ricostruire il suo mondo, da solo".



PREMIO COLORADO-RAINBOW MIGLIOR OPERA PRIMA a RITA di Paz Vega

Un premio per il sostegno alla distribuzione che punta alla ricerca del talento e del cinema che verrà, assegnato da uno dei player più attivi e attenti a nuovi generi, a nuovi target e a nuove platee internazionali.



PREMIO RB CASTING al MIGLIOR GIOVANE INTERPRETE ITALIANO a ZACKARI DELMAS per Il mio compleanno di Christian Filippi

Il premio è assegnato da una giuria composta da: Moira Mazzantini (Agente), Chiara Natalucci (Casting Director), Carlo Cresto - Dina (Produttore Cinematografico). Motivazione: "Per un’interpretazione imprevedibile eppure mai casuale. Il suo personaggio attraversa, con la stessa autenticità, esplosioni di energia (a tratti anche distruttiva) e momenti di profonda tenerezza, coinvolgendo lo spettatore in un'esperienza di empatia straordinaria. La grande naturalezza che ha dato al personaggio di Riccardo non nasconde tuttavia l'attenta ricerca, lo studio e la formazione di un attore che, per quanto giovane, si distingue già come un solido professionista".



MENZIONE SPECIALE UNITA UNDER 35 al MIGLIOR INTERPRETE DEL PANORAMA ITALIA a ZACKARI DELMAS per Il mio compleanno di Christian Filippi.

Il riconoscimento è stato assegnato dal collettivo di UNITA per dare luce alle nuove generazioni. Motivazione: "Per l’intensità, la qualità emotiva e l’intelligenza attoriale che lo hanno abitato nell’interpretare il giovane e tormentato Riccardo. UNITA, particolarmente sensibile al talento e alla promozione delle nuove generazioni è felice di essere madrina di questo premio".



PREMIO DEL PUBBLICO CIAK D’ORO NELLA SEZIONE ONDE CORTE

ad AL BUIO di Stefano Malchiod

Nella piccola isola di Lipari, Claudio, un ragazzo di vent'anni, vive alla giornata, occupando le case dei ricchi disabitate fuori stagione. Una notte incontra una coppia che sta litigando al porto. Claudio si offre di ospitare i due ragazzi, Giulia e Marco, non dicendogli che quella dove vive non è casa sua. Questo, unito a una sintonia immediata che nasce con Giulia, darà inizio a una serie di eventi che metterà in dubbio le certezze di ognuno di loro, cambiandoli per sempre.



PREMIO NOTORIOUS PROJECT MIGLIOR CONCEPT

Per la categoria Series a UDON ALLA CARBONARA” di Edoardo Bigazzi. Motivazione: "Con umorismo e un pizzico di disillusione, in un’arena originale, la serie vincitrice esplora le frustrazioni di un giovane neo-dottorato in bilico tra le altissime aspettative familiari e la precarietà del mondo lavorativo, offrendo così uno spaccato contemporaneo, giovane e multiculturale, di cosa significa avere trent’anni oggi".

Per la categoria Movie a RAINBOW GLOVES” di Andrea Gravagnuolo e Gianluca Cravero. Motivazione : "A convincere è stato un racconto di formazione incredibilmente autentico e inaspettato. Sfruttando l’arena sportiva già collaudata del pugilato, ha saputo trasformarla in un’occasione per raccontare la battaglia identitaria di un ragazzo, di una comunità e di un’intera generazione alla ricerca del proprio posto nel mondo".



PREMIO SIAE per il MIGLIOR PROGETTO UNBOX ITALIA a SPARARE ALLE ANGURIE di Antonio di Donato. Premio assegnato nell’ambito degli Shorts Film Days al miglior progetto presentato nel corso del laboratorio Unbox. Al vincitore verranno riconosciuti 3000 euro per lo sviluppo del soggetto.