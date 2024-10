Festa del Cinema di Roma, red carpet di Miss Fallaci con Miriam Leone

6/21 ©IPA/Fotogramma

L'attrice italiana, nativa di Pistoia, Francesca Agostini ha scelto per il red carpet del 21 ottobre un abito total black con dettagli gioiello firmato Sandro. Agostini fa parte del cast della serie televisiva Miss Fallaci. Nel 2015 l'attrice di Pistoia aveva già recitato in una miniserie televisiva che narra alcuni aspetti della vita di Oriana Fallaci: L’Oriana, una serie in due puntate in cui a interpretare la giornalista e scrittrice messa titolo era Vittoria Puccini, diretta da Marco Turco. In quel caso, Agostini interpretava la studentessa Lisa





