Suburraeterna è il sequel di Suburra realizzato da Netflix. La storia inizia dopo gli eventi del finale dell'ultima stagione di Suburra. L’ambientazione è sempre a Roma, nel 2011.



Questa nuova attesissima serie arrivarà dal 14 novembre 2023 sulla piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La trama è ambientata nel 2011 nella Città Eterna, dove il governo rischia di cadere e il Vaticano è in crisi. Cinaglia (Filippo Nigro) ha raccolto l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), gestisce gli affari criminali della città, aiutato da Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e da Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia.

Questo sistema però inizia essere considerato scomodo da qualcuno, che non lo accetterà più. Nuovi protagonisti si faranno sentire ed entreranno in campo, stravolgendo gli equilibri e capovolgendo le cose a Roma. Inizierà una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, travolgerà tutto quanto, cancellando quello che rappresenta il passato ed espandendosi velocemente, a macchia d'olio.

Spadino (Giacomo Ferrara) sarà costretto a tornare a casa, dove cercherà nuovi alleati con cui collaborare, anche per proteggere la sua famiglia, che teme possa essere messa in pericolo da questa nuova situazione precaria. Troverà alleati dove non avrebbe mai pensato di cercarli, e soprattutto di trovarli… “Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma”, recita la sinossi ufficiale dello show.



Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Suburraeterna nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo, e anche nella clip che trovate in fondo.