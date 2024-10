Festa del Cinema di Roma 2024, premio alla carriera a Viggo Mortensen

L'evento coinciderà con l'anteprima mondiale del suo nuovo film, The Dead Don't Hurt. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso Mortensen, il western racconta la storia di una donna forte e indipendente che lotta per sopravvivere in un mondo dominato dagli uomini

La Festa del Cinema di Roma si prepara a celebrare uno dei più grandi attori della sua generazione. Stasera, infatti, Viggo Mortensen riceverà il prestigioso premio alla carriera, un riconoscimento meritatissimo per una carriera costellata di successi e interpretazioni indimenticabili. L'evento si svolgerà presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, in concomitanza con l'anteprima mondiale del suo nuovo film, The Dead Don't Hurt , sua seconda regia dopo Falling - Storia di un padre.

The Dead Don't Hurt, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Mortensen, è un western crudo e appassionante che racconta la storia di Vivienne Le Coudy, una donna forte e indipendente che si trova a lottare per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli uomini. Ambientato nella frontiera americana degli anni '80, il film esplora temi universali come l'amore, la perdita e la forza di volontà. Al fianco di Mortensen, nel cast troviamo Vicky Krieps e Solly McLeod.

Viggo Mortensen, icona del cinema contemporaneo

Viggo Mortensen, con la sua intensa espressività e la sua versatilità, si è affermato come uno degli attori più ammirati e rispettati del cinema contemporaneo. La sua carriera, costellata di ruoli memorabili e collaborazioni prestigiose, lo ha portato a diventare un'icona per generazioni di spettatori. Nato a New York nel 1958, Mortensen ha iniziato la sua carriera come attore teatrale e cinematografico negli anni '80. Dopo aver recitato in diversi film indipendenti, la svolta arriva nel 2001 con l'interpretazione di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Questo ruolo lo catapulta verso la fama mondiale, trasformandolo in un'icona del genere fantasy e in uno dei volti più riconoscibili del cinema. Dopo il successo de Il Signore degli Anelli, Mortensen ha continuato a stupire il pubblico con interpretazioni intense e sfaccettate. La sua collaborazione con il regista David Cronenberg, in film come A History of Violence e La promessa dell'assassino, ha rivelato un lato oscuro e complesso dell'attore, confermandolo come uno dei più bravi interpreti di personaggi tormentati.

Mortensen non si è mai limitato ai ruoli da protagonista in grandi produzioni. Ha sempre mostrato un grande interesse per il cinema indipendente, collaborando con registi meno noti e accettando sfide interpretative fuori dagli schemi. Ha interpretato personaggi storici, come Vincent van Gogh in "Loving Vincent", e ha affrontato temi sociali e politici in film come Captain Fantastic.