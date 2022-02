"Falling – Storia di un padre", su Sky il debutto alla regia di Viggo Mortensen

Un omaggio vero e decisamente coraggioso alla sua famiglia quello di Viggo Mortensen nel suo primo film da regista e sceneggiatore. Presentato in anteprima mondiale al Sundance 2020, "Falling, storia di un padre", ( in prima tv, mercoledì 23 febbraio su Sky Cinema 2 alle 21.15) racconta la storia di John Peterson (interpretato lo stesso Mortensen), ex ufficiale dell'aeronautica diventato pilota di voli commerciali che abita a Los Angeles che decide di prendersi cura di suo padre Willis (Lance Henriksen), quando quest'ultimo inizia a dare segni di demenza senile. Fin qui tutto bene, se non ci fosse il problema che il padre è un repubblicano

Nel suo esordio come sceneggiatore e regista, Viggo Mortensen sceglie di esplorare le fratture e i contrasti di una famiglia contemporanea. Nella sua veste di attore è affiancato dal tre volte candidato al Golden Globe Lance Henriksen (Aliens - Scontro finale, Il buio si avvicina, Appaloosa), dalla star internazionale Sverrir Gudnason (Charter presentato al Sundance Film Festival 2020, Millenium - Quello che non uccide, Borg McEnroe), da Hannah Gross (Tesla presentato al Sundance Film Festival 2020, Joker, la serie televisiva “Mindhunter”), da Terry Chen (la serie televisiva “House of Cards - Gli intrighi del potere”) e dall'attrice tre volte candidata all'Academy Award® Laura Linney (la serie televisiva “Ozark,” La famiglia Savage, Kinsey, Conta su di me).

Il perchè del film spiegato da Mortensen

In un’intervista per il lancio del film nelle sale, a Mortensen è stato chiesto come era nato il film. Questa la sua risposta: “Quando mia madre è morta, stavo attraversando l'Atlantico dopo il funerale e non riuscivo a dormire, stavo ricordando cose che aveva detto a cui non pensavo da anni. Più pensavo a mia madre, più pensavo anche a mio padre e dentro di me tra i due personaggi si è creato come un romanzo dove loro stessi non erano più loro. Pensavo insomma alla morte di mia madre, a quello che avevo imparato da lei. E pensavo anche a quello che mi aveva dato mio padre, comprese le difficoltà di comunicazione che io e i miei fratelli abbiamo avuto con lui, anche se va detto - conclude l'attore - che è una storia di finzione". E ancora l'attore, poeta, fotografo e musicista statunitense: "In genere amo fare i film che vorrei vedere da spettatore al cinema e amo quelli in cui il regista non dice chiaramente quello che sente, ovvero quei lavori che pongono domande più che risposte. Nel caso di “Falling” è chiaro che è la storia di un figlio che cerca di accettare il padre per quello che è ".