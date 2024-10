1/6 ©Getty

Alla Festa del Cinema di Roma la giornata conlcusiva della 19esima edizione è di Johnny Depp: l’attore è nella Capitale per presentare il suo film Modì – Three Days on the Wing of Madness e per ricevere il Premio alla Carriera. In foto: Depp con il cast della pellicola al pranzo per il lancio del film alla Soho House di Roma

Modì, tutto sul film diretto da Johnny Depp con Riccardo Scamarcio