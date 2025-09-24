Alice nella città, il programma integrale della 23a edizione

Introduzione
Anche quest’anno Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, porta sul grande schermo un ricco cartellone di film, cortometraggi e serie, tra nuove voci e grandi ritorni. La manifestazione cinematografica, dedicata ai giovani e ai talenti emergenti, si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025, in parallelo alla Festa del Cinema di Roma, come da tradizione. Quest’anno però il percorso della rassegna compie un salto in avanti: i direttori artistici Gianluca Giannelli e Fabia Bettini hanno infatti annunciato che Alice nella città assumerà la forma di un vero e proprio festival indipendente e parallelo, grazie a un accordo triennale con la Fondazione Cinema per Roma, che sancisce la condivisione di accrediti e biglietteria.
Quello che devi sapere
Tra i più attesi Day-Lewis e De Niro
Tra le novità dell’edizione spicca il format “Fuori Sala”, una serie di appuntamenti che si estenderanno fino a novembre con incontri, panel, presentazioni letterarie e proiezioni. Un’iniziativa pensata per valorizzare, attraverso l’audiovisivo, le realtà imprenditoriali e il cuore storico della Capitale. A questi eventi si affiancheranno i programmi di Womenlands, con i Womenlands Excellence Awards, il Premio Via Condotti, la Notte Bianca di Via Margutta, fino a culminare con l’arrivo a Roma di Robert De Niro previsto a novembre. Ad aprire il festival sarà l’horror indipendente Good Boys, esordio alla regia di Ben Leonberg. Tra i titoli più attesi c’è senza dubbio Anemone, debutto di Ronan Day-Lewis, che segna anche il ritorno davanti alla macchina da presa di suo padre, il tre volte premio Oscar Daniel Day-Lewis. Entrambi saranno a Roma per presentare il film e incontrare il pubblico in una masterclass.
I titoli in Concorso
Il concorso principale si apre con La torta del presidente di Hasan Hadi, un’opera dal sapore politico e surreale, a cui fanno eco i toni intimi di The Other Side of Summer di Vojtěch Strakatý e la delicata fiaba contemporanea La piccola Amelie di Liane-Cho Han e Maïlys Vallade.
Tra gli altri titoli, spiccano Rebuilding di Max Walker-Silverman, storia di resilienza, e Amoeba di Tan Siyou, che indaga identità e metamorfosi. La regista Lucía Aleñar Iglesias presenta Forastera, mentre Hesam Farahmand propone il commovente My Daughter’s Hair (Raha).
A chiudere il gruppo: Dance of the Living (La lucha) di José Alayón, Sundays di Alauda Ruiz de Azúa e Anemone di Ronan Day-Lewis, ciascuno con un linguaggio unico per raccontare conflitti interiori e collettivi.
Fuori Concorso
Fuori concorso arrivano quattro opere che spaziano tra generi e registri: Good Boy di Ben Leonberg, A Second Life di Laurent Slama, il visionario Dandelion’s Odyssey di Momoko Seto e The Choral di Nicholas Hytner, che mescola coralità e riflessione sociale.
Le proiezioni Speciali
Il pubblico più giovane e le famiglie troveranno spazio con Bluey al cinema: Let’s Play Chef, mentre la creatività di Joe Brumm torna con Collection. Non manca l’attesissimo teen movie The Bad Boy and Me di Justin Wu, pronto a conquistare gli spettatori.
Panorama Italia - Concorso
Il cinema italiano è al centro del concorso Panorama con titoli come Squali di Daniele Barbiero, 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno e Bouchra di Orian Barki e Meriem Bannani.
Seguono Gioia mia di Margherita Spampinato, Ultimo schiaffo di Matteo Oleotto e Leila, diretto da Alessandro Abba Legnazzi insieme a Giada Vincenzi e Clementina Abba Legnazzi: storie che mescolano quotidianità, emozioni e nuove prospettive sociali.
Panorama Italia – Proiezioni speciali
Tre titoli fuori concorso arricchiscono la sezione: Per te di Alessandro Aronadio, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma; Domani interrogo di Umberto Riccioni Carteni; e il film di chiusura Una famiglia sottosopra di Alessandro Genovesi.
Panorama Italia – Fuori Concorso Serie
Alice nella città apre lo sguardo anche alla serialità italiana con La preside di Luca Miniero, Un professore – stagione tre di Andrea Rebuzzi e L’appartamento sold out di Giulia Manfredoni e Paolo Apolloni.
Onde Corte – Concorso Internazionale
Il concorso internazionale cortometraggi presenta una selezione variegata, tra cui The Spectacle di Bálint Kenyeres, Kràlik di Alessandro M. Rocca (world première) e Ali di Adnan Al Rajeev.
Arrivano poi Last Tropics di Thanasis Trouboukis, Derby di Aisha Amin e Rage di Moreno Blanco e Santi Pujol Amat. Completano il gruppo Jährlinge di Jonathan Schaller, Attitude di Shahrzad Rezaei, La mort du poisson di Eva Lusbaronian e Una notte di Rob Harris.
Onde Corte – Concorso Panorama Italia
Grande attenzione ai talenti italiani con corti in anteprima mondiale: Astronauta di Giorgio Giampà, Jaco di Alessandro Penta, Ciao Varsavia di Diletta Di Nicolantonio e Bratiska di Gregorio Mattiocco.
Seguono Fiji di Andrea Lamedica, And Emy Shaped Her Nails di Camilla Carè, Felicidad di Francesco Mastroleo, Fiori cadono di Ludovica Galletta, Los ingravidos di Antonio Morra e De donde vienes, silencio di Niccolò Donatini.
Onde Corte – Fuori Concorso Panorama Italia
Otto i titoli italiani fuori concorso: Cacciatori d’uranio di Davide Palella, Sunday di Giulio Tonincelli, Tapis roulant di Francesco Taverna, Niente di speciale di Giovanni Conte, Fortuna di Maurizio Forcella, Moon Rabbit di Giuseppe De Lauri, Plutone di Alessandro Padovani e The Ghosts di Federico Papagna.
Onde Corte – Proiezioni speciali
Tra le proiezioni speciali spiccano L’ascolto di Giorgio Diritti, Su cane est su miu di Salvatore Mereu e Randaghi di Enrico ed Emanuele Motti.
Completano la sezione: We All Fall Down di Marco Simon Puccioni, Un nuovo paziente di Stefano Grasso, Il velo di Cristian Patanè e Tempi supplementari di Matteo Memè.
Corti senza confine
In collaborazione con la Friuli Venezia Giulia Film Commission, arrivano i corti Il ponte di Giacomo Bendotti, Confini, canti di Simone Massi, L’estate che verrà di Mauro Lodi, Meja, frontiera di Emma Jaay, La battaglia delle spazzole di Lorenzo Fabbro, Vivere di Chiara Cremaschi, L’osservatore dell’est di Alberto Fasulo e Cos te costa di Davide Del Degan.
Onde Corte – Panorama Italia Academy
Spazio ai giovani autori e alle scuole di cinema. Officina Pasolini presenta Manolo di Simone Cignitti, la NABA porta Eden di Lisaly Martinez e Mix Estate 83 di Cristian Vassallo.
Il Centro Sperimentale di Cinematografia propone Bagarre di Sarah Narducci e Un sole bellissimo di Gabriele Manzoni. La Scuola Gian Maria Volonté firma When Night Ends di Costanza Fusco, mentre la RUFA presenta Being Present by Disappearing di Mino Capuano.