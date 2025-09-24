Alice nella città, il programma integrale della 23a edizione

Introduzione

Anche quest’anno Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, porta sul grande schermo un ricco cartellone di film, cortometraggi e serie, tra nuove voci e grandi ritorni. La manifestazione cinematografica, dedicata ai giovani e ai talenti emergenti, si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025, in parallelo alla Festa del Cinema di Roma, come da tradizione. Quest’anno però il percorso della rassegna compie un salto in avanti: i direttori artistici Gianluca Giannelli e Fabia Bettini hanno infatti annunciato che Alice nella città assumerà la forma di un vero e proprio festival indipendente e parallelo, grazie a un accordo triennale con la Fondazione Cinema per Roma, che sancisce la condivisione di accrediti e biglietteria.