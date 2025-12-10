Sanremo Giovani 2025, selezionati i sei finalisti

Sarà Sanremo vedrà protagonisti Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. I sei artisti si esibiranno per conquistare due dei quattro posti disponibili nella sezione Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo
Martedì 9 dicembre Gianluca Gazzoli ha condotto la semifinale di Sanremo Giovani, il talent dedicato alla selezione di due dei quattro artisti in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Gli altri due cantanti proverranno da Area Sanremo. Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato si esibiranno a Sarà Sanremo.
sanremo giovani, la semifinale
Undici giovani artisti hanno calcato il palco della Sala A di via Asiago per una serata all’insegna delle musica e delle emozioni. La Commissione musicale, formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha scelto i sei finalisti di Sarà Sanremo. Domenica 14 dicembre i cantanti si esibiranno al Teatro del Casinò di Sanremo.
Prima sfida: Caro Wow e Antonia
Dopo aver spiegato il regolamento della serata, Gianluca Gazzoli ha dato il via al primo duello. Caro Wow si è esibita con Cupido, Antonia ha proseguito con Luoghi perduti. Manola Moslehi ha svelato di aver votato la seconda artista, mentre Carolina Rey ha dichiarato: “Siete cresciute entrambe dalla prima volta”. La Commissione musicale ha premiato Antonia.
Seconda sfida: Welo e Cmqmartina
Welo ha proposto Immigrato, Cmqmartina ha cantato Radio Erotika. Carolina Rey ha commentato: “Questo percorso, a prescindere da come andrà, sta facendo bene a ognuno di loro”. Ema Stokholma si è complimentata con entrambi. I giurati hanno premiato Welo mandandolo all’appuntamento di Sarà Sanremo.
Terza sfida: Petit e Nicolò Filippucci
Petit ha aperto il duello con il brano Un bel casino, Nicolò Filippucci ha proseguito con Laguna. Daniele Battaglia ha commentato: “Oggi abbiamo visto la vostra miglior performance”. Ema Stokholma ha sentenziato: “Entrambi sono pronti per Sanremo”. La Commissione musicale ha preferito l’esibizione del secondo artista.
Quarta sfida: Angelica Bove e Principe
La semifinale di Sanremo Giovani è continuata con il duello tra Angelica Bove con Mattone e Principe con Mon Amour. Ema Stokholma sul primo brano: “Ci sono frasi magiche”. Enrico Cremonesi su Mattone: “È come un fiore che sboccia, ogni volta si apre sempre di più”. Il Maestro si è esposto anche sulla canzone di Principe: “È molto bella e hai una grinta incredibile”. Angelica Bove ha staccato un biglietto per Sarà Sanremo
Quinta sfida: La Messa, Seltsam e Senza Cri
La Messa ha aperto l’ultima sfida con il brano Maria, Seltsam ha proseguito con Scusa mamma e Senza Cri ha chiuso con Spiagge. Manola Moslehi ha raccontato: “Sono tre brani molto diversi”. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha premiato Seltsam e Senza Cri.
