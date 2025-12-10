Sanremo Giovani 2025, selezionati i sei finalisti

Sarà Sanremo vedrà protagonisti Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. I sei artisti si esibiranno per conquistare due dei quattro posti disponibili nella sezione Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo

Martedì 9 dicembre Gianluca Gazzoli ha condotto la semifinale di Sanremo Giovani , il talent dedicato alla selezione di due dei quattro artisti in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Gli altri due cantanti proverranno da Area Sanremo. Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato si esibiranno a Sarà Sanremo.

sanremo giovani, la semifinale

Undici giovani artisti hanno calcato il palco della Sala A di via Asiago per una serata all’insegna delle musica e delle emozioni. La Commissione musicale, formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha scelto i sei finalisti di Sarà Sanremo. Domenica 14 dicembre i cantanti si esibiranno al Teatro del Casinò di Sanremo.

Prima sfida: Caro Wow e Antonia

Dopo aver spiegato il regolamento della serata, Gianluca Gazzoli ha dato il via al primo duello. Caro Wow si è esibita con Cupido, Antonia ha proseguito con Luoghi perduti. Manola Moslehi ha svelato di aver votato la seconda artista, mentre Carolina Rey ha dichiarato: “Siete cresciute entrambe dalla prima volta”. La Commissione musicale ha premiato Antonia.

Seconda sfida: Welo e Cmqmartina

Welo ha proposto Immigrato, Cmqmartina ha cantato Radio Erotika. Carolina Rey ha commentato: “Questo percorso, a prescindere da come andrà, sta facendo bene a ognuno di loro”. Ema Stokholma si è complimentata con entrambi. I giurati hanno premiato Welo mandandolo all’appuntamento di Sarà Sanremo.