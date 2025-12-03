Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della quarta serata

Principe con Mon Amour, Seltsam con Scusa mamma e Senza Cri con Spiagge sono gli ultimi tre artisti ad aver conquistato un posto nella semifinale di Sanremo Giovani, in programma martedì 9 dicembre. Il conduttore Gianluca Gazzoli ha annunciato la rinuncia di Soap, artista già qualificata, per motivi personali
Martedì 2 dicembre Gianluca Gazzoli ha condotto il quarto e ultimo appuntamento della fase di qualificazione di Sanremo Giovani, il talent Rai dedicato alla selezione di due artisti che prenderanno parte alla gara nella categoria Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Altri due cantanti saranno scelti da Area Sanremo.
SANREMO GIOVANI, CHI SONO I VINCITORI DELLA QUARTA PUNTATA
Tre duelli a eliminazione diretta al centro della quarta serata di Sanremo Giovani, alla conduzione Gianluca Gazzoli. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha selezionato gli ultimi tre artisti della semifinale in programma martedì 9 dicembre. Sul palco Eyeline con Finché dura, Jeson con Inizialmente tu, Occhi con Ullallà, Principe con Mon Amour, Seltsam con Scusa mamma e Senza Cri con Spiagge.
Primo duello: Eyeline contro Principe
Eyeline ha aperto la serata esibendosi con il brano Finché dura, a seguire Principe con la canzone Mon Amour. Daniele Battaglia ha dichiarato di aver preferito la seconda esibizione, Ema Stokholma ha aggiunto: “Trovo che i due brani siano un po’ simili, è una sfida difficile”. La Commissione musicale ha preferito Principe mandandolo direttamente alla semifinale in programma nella serata di martedì 9 dicembre.
Secondo duello: Seltsam contro Jeson
Gianluca Gazzoli ha dato il via alla seconda sfida di questo quarto appuntamento. Sul palco Seltsam con Scusa mamma e Jeson con Inizialmente tu. Carolina Rey ha aperto il giro dei giudizi: “Mi ha messo molto in difficoltà sentirli entrambi dal vivo perché tutti e due siete stati molti più forti oggi”. I giurati hanno preferito la prima esibizione.
Terzo duello: Senza Cri contro Occhi
Senza Cri con Spiagge e Occhi con Ullallà hanno chiuso la serata. Enrico Cremonesi su Occhi: “C’è una gioia nella tua musica”. Il Maestro si è poi espresso su Senza Cri: “Ti faccio i miei complimenti perché mi hai davvero emozionato tanto”. Manola Moslehi ha aggiunto: “È difficile, sono totalmente diversi”. La Commissione musicale ha deciso di premiare Senza Cri mandandola all'appuntamento successivo.
Infine, Gianluca Gazzoli ha annunciato la rinuncia di Soap, artista già qualificata, per motivi personali. Nella semifinale saranno quindi presenti altri otto cantanti: Caro Wow con Cupido, Petit con Un bel casino, Welo con Emigrato, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Antonia con Luoghi perduti, La Messa con Maria e Cmqmartina con Radio Erotika.
