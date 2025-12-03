Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della quarta serata

Principe con Mon Amour, Seltsam con Scusa mamma e Senza Cri con Spiagge sono gli ultimi tre artisti ad aver conquistato un posto nella semifinale di Sanremo Giovani, in programma martedì 9 dicembre. Il conduttore Gianluca Gazzoli ha annunciato la rinuncia di Soap, artista già qualificata, per motivi personali

Martedì 2 dicembre Gianluca Gazzoli ha condotto il quarto e ultimo appuntamento della fase di qualificazione di Sanremo Giovani , il talent Rai dedicato alla selezione di due artisti che prenderanno parte alla gara nella categoria Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Altri due cantanti saranno scelti da Area Sanremo.

SANREMO GIOVANI, CHI SONO I VINCITORI DELLA QUARTA PUNTATA

Tre duelli a eliminazione diretta al centro della quarta serata di Sanremo Giovani, alla conduzione Gianluca Gazzoli. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha selezionato gli ultimi tre artisti della semifinale in programma martedì 9 dicembre. Sul palco Eyeline con Finché dura, Jeson con Inizialmente tu, Occhi con Ullallà, Principe con Mon Amour, Seltsam con Scusa mamma e Senza Cri con Spiagge.

Primo duello: Eyeline contro Principe

Eyeline ha aperto la serata esibendosi con il brano Finché dura, a seguire Principe con la canzone Mon Amour. Daniele Battaglia ha dichiarato di aver preferito la seconda esibizione, Ema Stokholma ha aggiunto: “Trovo che i due brani siano un po’ simili, è una sfida difficile”. La Commissione musicale ha preferito Principe mandandolo direttamente alla semifinale in programma nella serata di martedì 9 dicembre.

Secondo duello: Seltsam contro Jeson

Gianluca Gazzoli ha dato il via alla seconda sfida di questo quarto appuntamento. Sul palco Seltsam con Scusa mamma e Jeson con Inizialmente tu. Carolina Rey ha aperto il giro dei giudizi: “Mi ha messo molto in difficoltà sentirli entrambi dal vivo perché tutti e due siete stati molti più forti oggi”. I giurati hanno preferito la prima esibizione.