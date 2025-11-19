Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della seconda serata

Gianluca Gazzoli ha condotto il secondo appuntamento di Sanremo Giovani 2025. Vincitori Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e Soap con Buona vita. I tre gareggeranno nella semifinale in scena martedì 9 dicembre
Martedì 18 novembre Gianluca Gazzoli ha condotto la seconda puntata di Sanremo Giovani, il talent dedicato alla selezione degli artisti che gareggeranno nella sezione delle Nuove Proposte alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in scena da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e Soap con Buona vita hanno strappato un biglietto per la semifinale in programma il 9 dicembre.
SANREMO GIOVANI, CHI SONO I VINCITORI DELLA SECONDA PUNTATA
Tanta musica nel secondo appuntamento di Sanremo Giovani, il talent condotto da Gianluca Gazzoli. La Commissione musicale, formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha selezionato altri tre artisti che si esibiranno nella semifinale in programma martedì 9 dicembre. Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap si sono aggiunti alle vincitrici della prima serata, ovvero Antonia con Luoghi perduti, La Messa con Maria e Cmqmartina con Radio Erotika.
Primo duello: Angelica Bove contro Amsi
Dopo aver ricordato le gemelle Alice ed Ellen Kessler, Gianluca Gazzoli ha dato il via alla serata con il primo scontro diretto della serata. Sul palco Angelica Bove con Mattone e Amsi con Pizza Americana. Ema Stokholma sulla prima esibizione: “Il tuo pezzo mi ha distrutta”. Enrico Cremonesi si è complimentato con Angelica Bove: “Quando canti mi commuovi, viene fuori la tua fragilità”. Carolina Rey sulla seconda performance: “Voglia di raccontare una storia d’amore finita, ma su cui si può ironizzare”. La Commissione musicale ha deciso di premiare Angelica Bove.
Approfondimento
Sanremo Giovani 2025, chi sono le vincitrici della prima serata
Secondo duello: Disco Club Paradiso contro Soap
Dopo la sfida tra Angelica Bove e Amsi, Gianluca Gazzoli ha chiamato sul palco i Disco Club Paradiso e Soap. Il gruppo ha aperto con la canzone Mademoiselle, Soap ha proseguito con il brano Buona vita. Daniele Battaglia ha apprezzato la leggerezza della prima esibizione. Manola Moslehi ha dichiarato: “Sono due brani molto simili nel senso che sono entrambi molto orecchiabili”. Dopo la fine dei commenti, la Commissione musicale ha votato decidendo di mandare Soap alla semifinale di martedì 9 dicembre.
Terzo duello: Lea Gavino contro Nicolò Filippucci
La terza e ultima sfida di questo secondo appuntamento di Sanremo Giovani ha visto protagonisti Lea Gavino con Amico lontano e Nicolò Filippucci con Laguna. Manola Moslehi sulle esibizioni: “È una bella sfida perché loro sono molto diversi”. La Commissione musicale ha premiato Nicolò Filippucci, divenuto quindi il terzo finalista insieme ad Angelica Bove e Soap. Gianluca Gazzoli ha chiuso la puntata salutando il pubblico.
©IPA/Fotogramma
I look più belli visti al Festival di Sanremo 2025. FOTO
A riflettori spenti, riguardiamo le migliori uscite sul palco dell'Ariston dei cantanti in gara, degli ospiti e dei co-conduttori di un'edizione del Festival in cui lo stile ha giocato ancora una volta un ruolo importante per tenere incollati allo schermo milioni di spettatori da ogni parte del mondo. Ecco gli gli artisti che hanno fatto i percorsi di stile più belli e tutti i motivi per cui li abbiamo scelti A cura d Vittoria Romagnuolo