Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della seconda serata

Gianluca Gazzoli ha condotto il secondo appuntamento di Sanremo Giovani 2025. Vincitori Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e Soap con Buona vita. I tre gareggeranno nella semifinale in scena martedì 9 dicembre

Martedì 18 novembre Gianluca Gazzoli ha condotto la seconda puntata di Sanremo Giovani , il talent dedicato alla selezione degli artisti che gareggeranno nella sezione delle Nuove Proposte alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in scena da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e Soap con Buona vita hanno strappato un biglietto per la semifinale in programma il 9 dicembre.

SANREMO GIOVANI, CHI SONO I VINCITORI DELLA SECONDA PUNTATA

Tanta musica nel secondo appuntamento di Sanremo Giovani, il talent condotto da Gianluca Gazzoli. La Commissione musicale, formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha selezionato altri tre artisti che si esibiranno nella semifinale in programma martedì 9 dicembre. Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap si sono aggiunti alle vincitrici della prima serata, ovvero Antonia con Luoghi perduti, La Messa con Maria e Cmqmartina con Radio Erotika.

Primo duello: Angelica Bove contro Amsi

Dopo aver ricordato le gemelle Alice ed Ellen Kessler, Gianluca Gazzoli ha dato il via alla serata con il primo scontro diretto della serata. Sul palco Angelica Bove con Mattone e Amsi con Pizza Americana. Ema Stokholma sulla prima esibizione: “Il tuo pezzo mi ha distrutta”. Enrico Cremonesi si è complimentato con Angelica Bove: “Quando canti mi commuovi, viene fuori la tua fragilità”. Carolina Rey sulla seconda performance: “Voglia di raccontare una storia d’amore finita, ma su cui si può ironizzare”. La Commissione musicale ha deciso di premiare Angelica Bove.