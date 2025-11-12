Sanremo Giovani 2025, chi sono le vincitrici della prima serata

Gianluca Gazzoli ha condotto la prima serata di Sanremo Giovani. Vincitrici Antonia con Luoghi perduti, La Messa con Maria e Cmqmartina con Radio Erotika. Le tre artiste si esibiranno nella semifinale in programma martedì 9 dicembre

Martedì 11 novembre Gianluca Gazzoli ha condotto la prima serata di Sanremo Giovani , il talent musicale ideato per la selezione dei due partecipanti che staccheranno un biglietto per la gara nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. A febbraio il palco del Teatro Ariston ospiterà anche due artisti provenienti da Area Sanremo. Antonia, Joseph, La Messa, Xhovana, Renato D’Amico e Cmqmartina sono stati i sei artisti esibitisi nel corso di questo primo appuntamento.

sanremo giovani: antonia, la messa e cmqmartina alla semifinale di martedì 9 dicembre

La Sala A di Via Asiago a Roma ha ospitato la prima attesa serata di Sanremo Giovani. Sei talenti della musica si sono esibiti davanti alla Commissione musicale, formata dal direttore artistico Carlo Conti e dal vicedirettore Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Conti e Fasulo giurati fuori onda.

Il regolamento di Sanremo Giovani

Prima dell’inizio dello spettacolo, Gianluca Gazzoli ha ricordato il regolamento della competizione. In ogni puntata tre duelli diretti per la selezione dei dodici cantanti che si esibiranno nella semifinale del 9 dicembre per i sei posti della finalissima di Sarà Sanremo in scena il 14 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo. L’appuntamento conclusivo incoronerà i due partecipanti, affiancati da altrettanti artisti provenienti da Area Sanremo, che concorreranno nella categoria Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival Sanremo

Primo duello: Antonia e Joseph

In apertura Carlo Conti ha dedicato il percorso di Sanremo Giovani al Maestro Peppe Vessicchio, scomparso recentemente. Dopo un veloce saluto del conduttore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Gianluca Gazzoli ha dato il via alla serata. Antonia ha parlato dell’importante sostegno da parte della nonna esibendosi poi con il brano Luoghi perduti. Joseph, opening act di un concerto di Blanco, ha proposto la canzone Fenomenale. La Commissione musicale ha premiato la giovane cantante.