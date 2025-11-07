Sanremo Giovani 2026 al via dall'11 novembre con Carlo Conti e Gazzoli

Da martedì 11 novembre arriva in seconda serata su Rai 2 la gara di Sanremo Giovani, la prima tappa verso l’Ariston con il direttore artistico Carlo Conti e il conduttore Gianluca Gazzoli. Nelle quattro puntate in onda l’11, il 18 e il 25 novembre e il 2 dicembre si sfideranno in duelli diretti 24 artisti emergenti per convincere la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, che saranno affiancati dallo stesso Conti e da Claudio Fasulo. In semifinale arriveranno 12 concorrenti, dai quali emergeranno a loro volta i sei artisti che si contenderanno la finalissima del 14 dicembre su Rai 1. Infine, solo due di loro conquisteranno il pass per il Festival di Sanremo 2026, e insieme ai due vincitori di Area Sanremo. I 24 brani sono già disponibili su RaiPlay tra pop elettronico, cantautorato e dialetto, in una fotografia sincera della nuova scena italiana. Una generazione fragile, ma più che mai desiderosa di farsi ascoltare. Nella prima puntata si esibiranno Antonia, cmqMartina, Josef, La Messa, Renato d’Amico e Xhovana. “Gazzoli prenderà in mano questi ragazzi da buon fratello maggiore”, ha detto in conferenza stampa Conti, che ha ringraziato anche il lavoro ricco di “severità” e di entusiasmo della Commissione Musicale. “Chi ci sarà? Sicuramente io”, ha poi risposto ai giornalisti. Sul Festival di Sanremo, ha aggiunto: “Non manca tanto all’annuncio dei Big. Forse il 23 novembre, o il 30. Quanti saranno? 26, ma forse 28”. Gazzoli, a sua volta, ha ribadito che si tratta di “una grande occasione per me, soprattutto umanamente. Non vedo l’ora di farlo nel migliore dei modi. Il mio compito sarà di accompagnare questi giovani con i quali condivido la voglia di raggiungere questi obiettivi”. E ancora: “Per me è un ritorno, Rai Radio 2 è dove ho cominciato, sono cresciuto. La squadra al primo posto, vorrei far arrivare al pubblico le storie di questi ragazzi”. Infine, “vorrei stare al posto di Carlo? Sì, certo, mi piacerebbe anche fare solo un quarto di quello che fa Carlo, ma soprattutto lo spirito con cui lo fa”. Immediata l'ironica replica di Conti: “Io subito andrei al posto di Gazzoli, che è più giovane!”.