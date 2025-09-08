Esplora tutte le offerte Sky
Sanremo Giovani 2025, online il regolamento

Musica
©Getty

A poco più di cinque mesi dall’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha diffuso il regolamento di Sanremo Giovani 2025. La competizione porterà alla scelta degli artisti in gara nelle sezione Nuove Proposte della kermesse musicale del prossimo anno.

sanremo giovani 2025, il regolamento

Quinta edizione di Sanremo Giovani per Carlo Conti, alla guida della kermesse musicale fino al 2027. Stando al regolamento diffuso dall’ufficio stampa Rai, gli artisti in gara dovranno aver compiuto 16 anni e non averne 29 alla data del 1° gennaio 2026.

 

Nella prima fase il Direttore Artistico e la Commissione Musicale ascolteranno i brani presentati stilando la lista dei trenta artisti che prenderanno parte alle audizioni nella sede di via Asiago dove saranno scelti i ventiquattro partecipanti di Sanremo Giovani. Successivamente, gli artisti saranno divisi in quattro gruppi per i tre duelli di ogni puntata di Sanremo Giovani 2025, in programma l’11 novembre, il 18 novembre, il 25 novembre e il 2 dicembre. Conclusasi la prima fase, i dodici artisti in gara si affronteranno nella semifinale del 9 dicembre per conquistare uno dei sei posti disponibili nell’appuntamento conclusivo in scena il 14 dicembre al Casinò di Sanremo dove la Commissione Musicale sceglierà i due partecipanti alla competizione della sezione Nuove Proposte della 76esima edizione della kermesse.

 

Parallelamente, Carlo Conti e la Commissione Musicale sceglieranno altri due artisti provenienti dalla manifestazione Area Sanremo. Il regolamento integrale di Sanremo Giovani 2025 è presente sul sito dell’ufficio stampa Rai. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 15 ottobre 2025.

Carlo Conti ha dichiarato: “Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale. Oltretutto, l’atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana”. Infine, il conduttore e Direttore Artistico ha concluso: "Saranno come sempre tre mesi intensi per me e tutta la squadra”. La 76esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Massimo riserbo per quanto riguarda la conduzione di Sanremo Giovani. Nel 2024 la competizione musicale ha portato quattro artisti sul palco del Teatro Ariston: Alex Wyse, Vale Lp e Lil Jolie, Maria Tomba e Settembre, quest’ultimo laureatosi vincitore con il brano Vertebre, certificato disco d’oro.

