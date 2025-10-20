Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli alla conduzione

Gianluca Gazzoli sarà al timone di Sanremo Giovani, in programma da martedì 11 novembre. Il conduttore ha dichiarato: “Forse mi sentirò più un fratello maggiore, perché in fondo, quei sogni, sono quelli che continuo a inseguire tutti i giorni anche io”
Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di Sanremo Giovani, in programma dall’11 novembre per cinque serate. Il contest avrà il compito di selezionare due delle quattro Nuove Proposte che prenderanno parte alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in scena sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026.
gianluca gazzoli, la carriera e la conduzione di sanremo giovani
Nato a Vigevano nel 1988, Gianluca Gazzoli è divenuto un punto di riferimento per gli amanti della musica. Lo speaker radiofonico, conduttore e content creator ha guidato l’Antefactor di X Factor nel 2023 e nel 2024, tra i suoi lavori anche citiamo il podcast Passa dal BSMT e Gazzology in onda su Radio Deejay. Inoltre, Gianluca Gazzoli ha pubblicato i libri Scosse nel 2021 e Anche quando nessuno ci crede nel 2024.
Come rilanciato da RaiNews, Gianluca Gazzoli è un grande amante del basket. Il conduttore ha raccontato: “A 15 anni un problema al cuore mi ha impedito di continuare a giocare a basket e di fare una vita normale come tutti i miei amici. Da allora vivo con un defibrillatore nel petto. Ma ne ho fatto un punto di forza per realizzare i miei sogni”.
A partire dall’11 novembre Gianluca Gazzoli sarà alla guida della nuova edizione di Sanremo Giovani: “Allora è tutto vero. Condurre Sanremo Giovani, è una grande possibilità. Un sogno che si realizza”. Lo speaker ha aggiunto: “Vedere così tante persone felici e parlare di merito, in un Paese dove spesso i successi non vengono perdonati, mi colpisce profondamente. Ha un valore enorme ed è per me un motivo di orgoglio immenso. Sono felice per la mia famiglia, per i miei amici e per la mia squadra, che non ha mai pensato fossi un pazzo e ogni giorno mi aiuta a crescere”.
Gianluca Gazzoli ha poi ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato nel percorso concludendo: "Per mia moglie, che ha sopportato di tutto pur di aiutarmi a inseguire quello che era il mio sogno e oggi è il nostro. Per le mie figlie, che spero un giorno capiranno il valore del percorso. Per i miei nonni, che finalmente avrebbero capito perché facevo quello che facevo. E per mia mamma, che mi ha sempre lasciato libero di essere me stesso. Sapervi parte di tutto questo mi riempie di felicità. Ce la metterò tutta. È solo l'inizio”.
In merito alla conduzione di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli ha dichiarato: “Felice e onorato di accompagnare ventiquattro giovani artisti in un percorso fatto di sogni, musica e coraggio, verso Sanremo. Forse mi sentirò più un fratello maggiore, perché in fondo, quei sogni, sono quelli che continuo a inseguire tutti i giorni anche io”. La 76esima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio sul palco del Teatro Ariston.
