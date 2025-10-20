Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli alla conduzione

Gianluca Gazzoli sarà al timone di Sanremo Giovani, in programma da martedì 11 novembre. Il conduttore ha dichiarato: “Forse mi sentirò più un fratello maggiore, perché in fondo, quei sogni, sono quelli che continuo a inseguire tutti i giorni anche io”

Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di Sanremo Giovani , in programma dall’11 novembre per cinque serate. Il contest avrà il compito di selezionare due delle quattro Nuove Proposte che prenderanno parte alla 76esima edizione del Festival di Sanremo , in scena sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026.

gianluca gazzoli, la carriera e la conduzione di sanremo giovani

Nato a Vigevano nel 1988, Gianluca Gazzoli è divenuto un punto di riferimento per gli amanti della musica. Lo speaker radiofonico, conduttore e content creator ha guidato l’Antefactor di X Factor nel 2023 e nel 2024, tra i suoi lavori anche citiamo il podcast Passa dal BSMT e Gazzology in onda su Radio Deejay. Inoltre, Gianluca Gazzoli ha pubblicato i libri Scosse nel 2021 e Anche quando nessuno ci crede nel 2024.

Come rilanciato da RaiNews, Gianluca Gazzoli è un grande amante del basket. Il conduttore ha raccontato: “A 15 anni un problema al cuore mi ha impedito di continuare a giocare a basket e di fare una vita normale come tutti i miei amici. Da allora vivo con un defibrillatore nel petto. Ma ne ho fatto un punto di forza per realizzare i miei sogni”.