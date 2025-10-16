Sanremo 2026, il regolamento: 26 Big in gara e 4 Nuove Proposte

Oggi, giovedì 16 ottobre, è stato pubblicato il regolamento della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Rispetto all’appuntamento del 2025, la quinta kermesse con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti presenta poche novità. Ci saranno 26 Big in gara e quattro artisti nella categoria Nuove Proposte, dei quali due arriveranno da Area Sanremo e due saranno selezionati durante la finale di Sanremo Giovani, che andrà in onda il 14 dicembre sempre su Rai1. Come di consueto, ci saranno tre giurie che voteranno gli artisti in gara, e saranno rispettivamente composte dal Televoto del pubblico (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). Per quanto riguarda le singole serate, nella prima serata si esibiranno i 26 Big, e la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web voterà le canzoni. Nella seconda serata si esibiranno 13 Big votati sia dal Televoto del pubblico, sia dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50%. Per la categoria Nuove Proposte, i quattro artisti saranno suddivisi in due coppie e ogni coppia si esibirà. Il pubblico con il Televoto, e ancora la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio giudicheranno le performance. I due artisti vincitori delle sfide accederanno alla terza serata. Proprio nella terza serata, per i Big si riproporranno le stesse modalità della seconda, mentre per le Nuove Proposte avrà luogo la sfida finale tra i due artisti che hanno avuto accesso alla serata e la canzone più votata dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio sarà proclamata vincitrice della categoria. Resta confermato anche il venerdì come serata delle cover, con relativo vincitore. I Big, affiancati da un artista ospite, re-interpreteranno un brano edito italiano o internazionale e le votazioni della gara non influiranno sul risultato finale del Festival. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie. Nella finalissima saranno infine eseguite tutte le 26 canzoni dei Big, che saranno poi votate dalle tre Giurie. Il risultato della votazione si unirà a quello delle precedenti serate (tranne, come già visto, a quella delle cover), per determinare una classifica. Seguiranno una nuova esibizione e una nuova votazione per le prime cinque canzoni classificate. Il risultato così ottenuto si aggiungerà a quello complessivo delle precedenti e consentirà di determinare una nuova classifica, fino all’attribuzione della vittoria della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana.