Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della terza serata

Caro Wow con Cupido, Petit con Un bel casino e Welo con Emigrato sono i vincitori della terza puntata del talent Sanremo Giovani. I tre artisti si esibiranno nella semifinale in programma martedì 9 dicembre
Martedì 25 novembre Gianluca Gazzoli ha guidato la terza puntata di Sanremo Giovani, il talent dedicato alla selezione delle Nuove Proposte in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. Vincitori Caro Wow con Cupido, Petit con Un bel casino e Welo con Emigrato.
SANREMO GIOVANI, CHI SONO I VINCITORI DELLA TERZA PUNTATA
La Sala A di via Asiago ha visto sei giovani talenti esibirsi davanti alla Commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo. Caro Wow, Petit e Welo hanno ottenuto l’accesso alla semifinale di martedì 9 dicembre dove troveranno Antonia con Luoghi perduti, La Messa con Maria, Cmqmartina con Radio Erotika, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e Soap con Buona vita.
Al termine delle prime quattro serate, i dodici semifinalisti si esibiranno per conquistare i sei posti disponibili per Sarà Sanremo, in onda il 14 dicembre. La serata finale decreterà i nomi dei quattro cantanti, due provenienti dal talent e altrettanti da Area Sanremo, chiamati a gareggiare nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.
Primo duello: Welo contro Cainero
Gianluca Gazzoli ha aperto la serata sulle note del brano Senza fine di Ornella Vanoni. Il conduttore ha poi presentato i sei artisti dando ufficialmente il via alla competizione. Sul palco Welo con Emigrato e Cainero con Nuntannamurà. Manola Moslehi ha commentato: “È una bella sfida, c’è da riflettere bene”. Enrico Cremonesi ha dichiarato: “Entrambi bravissimi, tecnicamente niente da dire”. La Commissione musicale ha preferito l’esibizione di Welo mandandolo direttamente alla semifinale del 9 dicembre.
Approfondimento
Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della seconda serata
Secondo duello: Caro Wow contro Deddè
L’appuntamento è proseguito con la sfida tra Caro Wow con il brano Cupido e Deddè con la canzone Ddoje Criature. Carolina Rey ha aperto il giro dei giudizi: “Ho trovato questa sfida molto autentica, siete due artisti molto differenti, ma entrambi avete una grande dose di verità”. Daniele Battaglia ha aggiunto: “La semplicità viene spesso sottovalutata, in questo caso mi sono immerso nei vostri due mondi. Complimenti a tutti e due”. I giurati hanno preferito la prima esibizione.
Terzo duello: Mimì contro Petit
Ultimo duello della terza serata di Sanremo Giovani. Mimì ha proposto Sottovoce, mentre Petit si è esibito sulle note del brano Un bel casino. Ema Stokholma ha raccontato: “Questa è la sfida più difficile”. Manola Moslehi su Petit: “Mi piace la tua crescita esponenziale”. La giudice si è poi espressa su Mimì: “Io credo che tu sia il valore aggiunto del tuo brano”. Petit è il terzo vincitore di questo appuntamento.
©IPA/Fotogramma
I look più belli visti al Festival di Sanremo 2025. FOTO
A riflettori spenti, riguardiamo le migliori uscite sul palco dell'Ariston dei cantanti in gara, degli ospiti e dei co-conduttori di un'edizione del Festival in cui lo stile ha giocato ancora una volta un ruolo importante per tenere incollati allo schermo milioni di spettatori da ogni parte del mondo. Ecco gli gli artisti che hanno fatto i percorsi di stile più belli e tutti i motivi per cui li abbiamo scelti A cura d Vittoria Romagnuolo