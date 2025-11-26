Sanremo Giovani 2025, chi sono i vincitori della terza serata

Caro Wow con Cupido, Petit con Un bel casino e Welo con Emigrato sono i vincitori della terza puntata del talent Sanremo Giovani. I tre artisti si esibiranno nella semifinale in programma martedì 9 dicembre

Martedì 25 novembre Gianluca Gazzoli ha guidato la terza puntata di Sanremo Giovani , il talent dedicato alla selezione delle Nuove Proposte in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti. Vincitori Caro Wow con Cupido, Petit con Un bel casino e Welo con Emigrato.

SANREMO GIOVANI, CHI SONO I VINCITORI DELLA TERZA PUNTATA

La Sala A di via Asiago ha visto sei giovani talenti esibirsi davanti alla Commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo. Caro Wow, Petit e Welo hanno ottenuto l’accesso alla semifinale di martedì 9 dicembre dove troveranno Antonia con Luoghi perduti, La Messa con Maria, Cmqmartina con Radio Erotika, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e Soap con Buona vita.

Al termine delle prime quattro serate, i dodici semifinalisti si esibiranno per conquistare i sei posti disponibili per Sarà Sanremo, in onda il 14 dicembre. La serata finale decreterà i nomi dei quattro cantanti, due provenienti dal talent e altrettanti da Area Sanremo, chiamati a gareggiare nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Primo duello: Welo contro Cainero

Gianluca Gazzoli ha aperto la serata sulle note del brano Senza fine di Ornella Vanoni. Il conduttore ha poi presentato i sei artisti dando ufficialmente il via alla competizione. Sul palco Welo con Emigrato e Cainero con Nuntannamurà. Manola Moslehi ha commentato: “È una bella sfida, c’è da riflettere bene”. Enrico Cremonesi ha dichiarato: “Entrambi bravissimi, tecnicamente niente da dire”. La Commissione musicale ha preferito l’esibizione di Welo mandandolo direttamente alla semifinale del 9 dicembre.