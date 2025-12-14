Sarà Sanremo, i finalisti, i Big e tutte le anticipazioni sulla serata

Introduzione
Carlo Conti dà il via al percorso verso il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Il primo passo è la finale di Sarà Sanremo, in onda stasera in prima serata su Rai1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay) dal Casinò di Sanremo.
Durante la serata saranno scelti due giovani artisti che, insieme ad altri due provenienti da Area Sanremo (Mazzariello e il trio Sonico, Blind ed Elma), comporranno il cast delle Nuove Proposte sul palco dell’Ariston.
Non solo: l’appuntamento sarà anche l’occasione per i 30 Big di svelare il titolo del brano con cui parteciperanno al Festival e raccontare le loro emozioni.
Quello che devi sapere
Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani 2025
Dopo oltre mille candidature, la finale di Sarà Sanremo vede in gara sei giovani artisti. Solo due di loro conquisteranno il pass per il Festival di Sanremo 2026.
A giudicarli sarà la Commissione musicale composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, affiancata dai “giurati dietro le quinte” Carlo Conti e Claudio Fasulo.
Antonia
20 anni, napoletana, voce intensa e testi che raccontano fragilità e forza. Dopo Amici e brani come Dove ti trovi tu, Romantica e Giganti, stasera presenta Luoghi perduti.
Angelica Bove
Romana, classe 2003, partita da TikTok e approdata a X Factor. Dopo La nostra malinconia e Bellissimo e poi niente, torna con Mattone, un brano che parla di costruzione e sfida.
Nicolò Filippucci
19 anni, da Castiglione del Lago. Dal coro delle voci bianche al conservatorio, passando per NYCanta e l’EP Un’ora di follia. In gara con Laguna, canzone che profuma di libertà.
Seltsam
Nome d’arte di Lorenzo Giovanniello, romano, cantautore pop-indie. Dal lockdown con Lenzuola ai live di Zara Larsson. Stasera propone Scusa Mamma.
Senza Cri
Artista non-binary, classe 2000, tra Premio Tenco e Amici. Dopo l’EP anticipato da Tokyo Nite, porta Spiagge, brano che sa di vento e nostalgia.
Welo
Manuel Mariano, salentino, anima rap. Dal collettivo 23.7 alla collaborazione con Guè (My Boo). Sul palco con Emigrato, storia di radici e partenze.
Tutti i big sul palco
Saranno ospiti della finale di Sanremo Giovani 2025 - Sarà Sanremo, per presentare i titoli delle canzoni che porteranno al 76° Festival di Sanremo, i 30 Big in gara: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.
Le novità annunciate da Carlo Conti
Il direttore artistico ha svelato la squadra che animerà il Festival dentro e fuori dall’Ariston, tra conduzioni e palchi diffusi. Ecco i protagonisti:
- PrimaFestival: condotto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. «Saranno le mie Charlie’s Angels», scherza Conti.
- DopoFestival: torna al Casinò con Nicola Savino alla guida.
- Suzuki Stage: in Piazza Colombo, condotto da Daniele Battaglia.
- Gianluca Gazzoli sarà accanto a Conti nella serata dedicata ai giovani.