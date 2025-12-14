Sarà Sanremo, i finalisti, i Big e tutte le anticipazioni sulla serata

Dopo oltre mille candidature, la finale di Sarà Sanremo vede in gara sei giovani artisti. Solo due di loro conquisteranno il pass per il Festival di Sanremo 2026.

A giudicarli sarà la Commissione musicale composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, affiancata dai “giurati dietro le quinte” Carlo Conti e Claudio Fasulo.



Antonia

20 anni, napoletana, voce intensa e testi che raccontano fragilità e forza. Dopo Amici e brani come Dove ti trovi tu, Romantica e Giganti, stasera presenta Luoghi perduti.



Angelica Bove

Romana, classe 2003, partita da TikTok e approdata a X Factor. Dopo La nostra malinconia e Bellissimo e poi niente, torna con Mattone, un brano che parla di costruzione e sfida.



Nicolò Filippucci

19 anni, da Castiglione del Lago. Dal coro delle voci bianche al conservatorio, passando per NYCanta e l’EP Un’ora di follia. In gara con Laguna, canzone che profuma di libertà.



Seltsam

Nome d’arte di Lorenzo Giovanniello, romano, cantautore pop-indie. Dal lockdown con Lenzuola ai live di Zara Larsson. Stasera propone Scusa Mamma.



Senza Cri

Artista non-binary, classe 2000, tra Premio Tenco e Amici. Dopo l’EP anticipato da Tokyo Nite, porta Spiagge, brano che sa di vento e nostalgia.



Welo

Manuel Mariano, salentino, anima rap. Dal collettivo 23.7 alla collaborazione con Guè (My Boo). Sul palco con Emigrato, storia di radici e partenze.