Nella clip, si possono vedere Chastain, Strong e un'altra donna in piedi su una panca all'estremità del letto indossare degli occhiali da sole mentre si scatenano al ritmo di Hang Up. Inizialmente dietro una tenda , Strong entra nell'inquadratura e inizia a girare su se stesso, mentre Chastain arriva dal bagno con passo sicuro per unirsi a lui dall'altra parte della stanza. I due girano in cerchio, dopodiché l'attore accende una lampada a ritmo di musica e scompare nuovamente dietro la tenda. L'attrice, nel frattempo, agita le mani in aria e si muove fieramente continuando a ballare.

Un'amicizia lunga una vita

Sabato sera, Jessica Chastain e Jeremy Strong sono stati all'afterparty per la sfilata ready-to-wear di Gucci alla Milano Fashion Week (FOTO). L'attrice, ballando sulle note di Like a Prayer con Julia Garner e Paul Mescal, sembrava tendere le mani verso la testa di Strong. I video diffusi online mostrano i due mentre si avvicinano e si baciano dolcemente sulla guancia. La domenica, poi, sono stati fotografati insieme sul red carpet dei CNMI Sustainable Fashion Awards. Chastain indossava un top bianco strutturato con finiture ingioiellate multicolor e pantaloni neri, mentre Strong ha optato per un abito scuro tinta unita e un papillon arancione bruciato.

Amici da molto tempo, Jessica Chastain e Jeremy Strong hanno recitato insieme in Zero Dark Thirty, Molly's Game e Armageddon Time. Nel 2021, l'attrice ha preso le parti dell'amico e collega a seguito di un articolo uscito sul New York Times. "Conosco Jeremy Strong da 20 anni: è una persona adorabile, molto stimolante e appassionata del suo lavoro. Il profilo che è venuto fuori su di lui era incredibilmente unilaterale" scrisse all'epoca Chastain. A giudicare dalle ultime notizie, l'amicizia tra loro continua. E va alla grande.