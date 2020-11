6/17

Negli anni ’50 Monicelli è già tra i più conosciuti registi in Europa: dalla Palma d'oro a Cannes a Totò per il suo “Guardie e ladri” nel 1951 alle traversie con la censura per la sua prima regia da solo con “Totò e Carolina” (1953), ma anche l'enorme successo popolare de “I soliti ignoti” (1956), l'Orso d'argento a Berlino per “Padri e figli” (1957) e il Leone d'oro a Venezia ex aequo per “La grande guerra” (Nella foto) del 1959. (Foto: WebPhoto)