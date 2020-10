2/19

Ugo Tognazzi nacque a Cremona il 23 marzo del 1922 e fino all’età di 14 anni, quando tornò nella città natale, visse in diversi luoghi finché nel 1936 non trovò lavoro come operaio alla Negroni, la famosa casa produttrice di salumi. (Foto: Lapresse)

Basta la parola, le frasi più famose tratte dai film