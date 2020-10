Ugo Tognazzi, Simone Soranna sceglie " I Mostri"

I Mostri una doppia sfida per Ugo Tognazzi

approfondimento

Ugo Tognazzi, tra cinema e cucina, un grande cuoco di emozioni

Per Tognazzi la sfida era duplice. Da un lato farsi trovare versatile per essere credibile nei panni di molteplici personaggi: codardi, mascalzoni, farabutti e furbastri. Una fauna di mostri (appunto) ammaliata dal boom economico che il nostro Paese stava vivendo in quegli anni ma per questo motivo rea di aver trascurato l’importanza dei valori emotivi e sentimentali. Dall’altro Tognazzi si trovava a “competere” con il mattatore per eccellenza del cinema italiano, Vittorio Gassman. I due sono infatti (quasi) sempre insieme nel lungometraggio e sembra di assistere a una sorta di rivalità attoriale. Bravissimi e in perfetta sintonia, sono riusciti a scolpire nel tempo uno dei film più amati e celebrati di sempre tanto che gli studiosi e i critici ancora oggi sostengono che I mostri sia uno dei tasselli più riusciti della grande stagione cinematografica nota come Commedia all’italiana.