Paolo Sorrentino produrrà la serie su Enzo Ferrari diretta da Sollima

Paolo Sorrentino ha in produzione una nuova serie tv incentrata interamente sulla figura di Enzo Ferrari. Un prodotto biografico voluto da Apple TV+, per la cui regia è stato chiamato Stefano Sollima. Per la sceneggiatura, con loro lavorerà Steven Knight. Il colosso di Cupertino ha messo insieme un tris di fuoriclasse per realizzare un prodotto destinato alla sua piattaforma streaming, che si preannuncia di grande successo. La storia si baserà sul libro Ferrari Rex, pubblicato nel 2016 da Luca Dal Monte, che è stato chiamato come consulente storico per la produzione Apple dedicata al padre fondatore della più iconica e gloriosa casa automobilistica del mondo.

Dal libro alla serie tv su Enzo Ferrari approfondimento Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari per il film biopic Il volume di Luca Dal Monte ripercorre in oltre 1000 pagine la storia di uno degli imprenditori più straordinari del Novecento italiano, che con la sua opera è riuscito a diventare leggenda. Nel volume si ripercorre la sua vita dalla nascita fino alla realizzazione dell’impero e alla morte, attraverso documenti privati e pubblici, editi e inediti. Non c’è solo la vita del pioniere dell’automobilismo italiano ma anche quella dell’uomo che, come tutti, è stato costretto a subire le frustate della vita. Non tutti, infatti, conoscono i drammi personali e privati di Enzo Ferrari ed è proprio questo uno degli aspetti che verrà trasporto nella serie tv prodotta da Paolo Sorrentino per Apple TV+. Non solo la vita dell’imprenditore ma anche quella dell’uomo, due realtà che spesso vengono considerate parallele ma che, in verità, si intrecciano dando vita a una storia personale straordinaria.

Dalla morte di Dino Ferrari al tradimento di Fangio approfondimento Film su Enzo Ferrari, al via il casting per le comparse Ricostruire per intero e con dovizia di particolari l’intera storia di Enzo Ferrari è pressoché impossibile. Una serie tv non basterebbe, per questo motivo Stefano Sollima, Paolo Sorrentino e Steven Knight hanno deciso di concentrare il racconto prevalentemente su un lustro della vita di Enzo Ferrari, quello che va dal 1956 al 1961. In questi anni, il patron della scuderia Ferrari subisce la morte del figlio Dino, ingegnere e progettista, che perde la vita ad appena 24 anni a causa della distrofia di Duchenne. Nonostante la malattia e le gravi difficoltà affrontate, al ragazzo viene attribuita la progettazione del motore V6 con un’angolazione di 65° tra le bancate per limitare gli ingombri. Ma la morte di Dino, in questi stessi anni, si è accompagnata da quello che Enzo Ferrari visse come un vero tradimento personale, quello del pilota Juan Manuel Fangio, che lasciò la scuderia obbligando Enzo Ferrari a ricominciare da capo nella costruzione del suo team, che poi arriverà alla vittoria.

Il mito di Enzo Ferrari nella serie tv per Apple TV+ Ancora non sono stati rivelati i nomi degli attori che interpreteranno i vari ruoli nella serie dedicata a Enzo Ferrari, ma Steven Knight si è detto “davvero emozionato di raccontare una storia così evocativa che riguarda un uomo leggendario e un brand così iconico”. Lo sceneggiatore ha poi aggiunto: “La vita straordinaria di Enzo Ferrari è stata definita dal suo drammatico percorso professionale e personale, e Ferrari sarà una celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e affascinante”.