Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari per il film biopic

La figura di Enzo Ferrari è storicamente rilevante per tantissimi motivi. Una vera e propria leggenda, la cui storia sarà raccontata in un film biopic con protagonisti Adam Driver e Penelope Cruz . L’attrice spagnola interpreterà sua moglie Laura. A dirigere il tutto sarà il celebre regista Michael Mann , che girerà la pellicola a Modena.

La vita di Enzo Ferrari ricorda decisamente un film. Realizzarne una pellicola è un processo quasi automatico. Il genio di Maranello, fondatore del Cavallino, avrà il volto di Adam Driver, come detto, che di recente ha proposto al cinema un altro grande italiano, Maurizio Gucci. Il processo di casting è stato alquanto insolito. Dopo la rinuncia di Christian Bale era stato scelto Hugh Jackman , infine sostituito dall’ormai ex Kylo Ren di Star Wars.

Biopic Enzo Ferrari, cosa sappiamo

Michael Mann inizierà le riprese del biopic su Enzo Ferrari in primavera a Modena. Il regista lavorerà anche alla sceneggiatura, scritta in passato da Troy Kennedy-Martin, scomparso nel 2009. Alcune parti saranno modificate, traendo ispirazione dal libro Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine, uscito nel 1991. Ai due protagonisti, Adam Driver e Penelope Cruz, si aggiungono Laura Dominica Garello e Shailene Woodley, quest’ultima nei panni dell’amante Lina Lardi.

Il film avrà inizio a metà anni ’50, ripercorrendo la fantastica storia di Ferrari. Si mostrerà la fondazione della casa di Maranello, analizzando anche il complesso 1957, che vide il matrimonio tra Enzo e Laura in crisi a causa della scomparsa del figlio Dino. Una sfida intrigante per Mann, già messosi alla prova con il mondo delle corse, lavorando come produttore esecutivo a Le Mans ’66 – La grande sfida: “Poter avere con me questi straordinari artisti e riportare in vita questi iconici personaggi nell'area di Modena e dell'Emilia Romagna dove sono vissuti è un sogno che finalmente si avvera”.