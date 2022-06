Film su Enzo Ferrari, al via il casting per le comparse

Stando a quanto riportato da Modena Today, sono in corso i casting per le comparse della pellicola con Adam Driver e Penélope Cruz

Al via al produzione della pellicola che racconterà la storia di uno dei grandi protagonisti del Made in Italy nel mondo.

Michael Mann in Italia per le riprese del film su Enzo Ferrari

Tra gli ultimi lavori dei due attori House of Gucci per Adam Driver che ha interpretato Maurizio Gucci e Madres paralelas per Penélope Cruz ( FOTO ) che ha conquistato una nomination alla novantaquattresima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior attrice protagonista.

Modena ricorda il 'Drake' Enzo Ferrari a 32 anni dalla scomparsa

Al momento non ci sono indiscrezioni per quanto riguarda la sinossi e la possibile data di distribuzione del film su Enzo Ferrari, non resta quindi che attendere per conoscere gli sviluppi futuri.