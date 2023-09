Il red carpet di Venezia 2023, i look dell'1 settembre. FOTO

5/20 ©Getty

Wes Anderson, insignito nella giornata di oggi del Premio Cartier Glory to the Filmmaker, ha sfilato nel pomeriggio firmando autografi per il pubblico che non ha certo faticato a riconoscerlo anche grazie al suo stile personale, sempre curato fin nei minimi particolari. L'autore di culto ha calcato il tappeto rosso coi mocassini scamosciati, perfetti per il completo a righe in tessuto leggero. Voto: 7.5