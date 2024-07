6/8 ©Getty

Proprio nell'ultimo weekend, i fan hanno avvistato Simone Ashley e Damson Idris al Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, a Northampton, in Inghilterra, dove le riprese sono in corso. Tra i protagonisti ci sarà anche Tobias Menzies. L'attore britannico ha recitato in serie tv come Il Trono di Spade e nella terza e quarta stagione di The Crown nel ruolo del Principe Filippo, interpretazione per la quale ha anche vinto il premio Emmy per il Miglior attore non protagonista in una serie tv drammatica

Ecco come sarà l'auto che guiderà Brad Pitt nel film sulla Formula 1