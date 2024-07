Limonov, il trailer del film al cinema dal 5 settembre

Il film diretto da Kiril Serebrennikov racconta la storia di Eduard Limonov, poeta sovietico radicale diventato antieroe politico in Russia

Vision Distribution ha pubblicato il trailer di Limonov, film ispirato al romanzo best-seller di Emmanuel Carrère, pubblicato in Italia da Adelphi, con Ben Whishaw nei panni di Limonov e Viktoria Miroshnichenko in quelli di sua moglie Elena. Il film è stato presentato in concorso al 77° Festival del cinema di Cannes e uscirà nei cinema italiani il 5 settembre. Potete vedere il trailer di Limonov nel video in testa a questo articolo.

LA TRAMA Il film diretto da Kiril Serebrennikov racconta la storia di Eduard Limonov, poeta sovietico radicale che divenne un barbone a New York, una figura di spicco in Francia e un antieroe politico in Russia. vedi anche Cannes 2024, presentato in concorso il film Limonov

I CREDITI Limonov è scritto da Pawel Pawlikowski, Ben Hopkins e Kirill Serebrennikov, è prodotto da Fremantle, Wildside, una società del gruppo Fremantle, Chapter 2, FREMANTLEMEDIA ESPAÑA S.A., e coprodotto da Vision Distribution, Pathé, Logical Content Ventures, Formapro Film, con la partecipazione di CANAL+ CINÉ+, FRANCE TELEVISIONS. In collaborazione con SKY, in collaborazione con HYPE STUDIOS.