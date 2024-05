Cannes 2024, presentato in concorso il film Limonov

Cinema

Festival Cannes 2024, pagelle ai look sul red carpet. FOTO

Per il tappeto rosso del 19 maggio della kermesse targata Costa Azzurra, è un tripudio di outfit total white. In particolare, è il red carpet del film in concorso “Limonov: The Ballad” che vede sfilare tante star con look ultra candidi. Invece per la première della pellicola fuori concorso di e con Kevin Costner “Horizon: An American Saga”, via libera a una tavolozza multicolore (tra cui il verde smeraldo sfoggiato, come spesso accade, da Julianne Moore) A cura di Camilla Sernagiotto

Al Festival di Cannes, domenica 19 maggio è stata la giornata di Kevin Costner. L'attore è arrivato al Festival per presentare nelle vesti di regista e attore l'attesissimo Horizon: An American Saga. Con il suo nuovo look fatto di baffo e capello ossigenato, ha calcato il red carpet in un elegantissimo (e classico) smoking nero. Voto: 8

La supermodella sudafricana Candice Swanepoel si è presentata sul red carpet del film fuori concorso di e con Kevin Costner Horizon: An American Saga sfoggiando un look da femme fatale firmato Vivienne Westwood couture. Un abito in satin nero, modello sirena, la rende sensuale e molto elegante. Una collana d’oro bianco abbinata a un paio di orecchini a goccia dal design super essenziale coronano di raffinatezza il suo outfit. Voto: 8