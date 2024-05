Festival del Cinema di Cannes 2024, programma di oggi 19 maggio

Nella giornata di oggi verrà presentato il film (in concorso) “Limonov: The Ballad” del dissidente Kirill Serebrennikov, con protagonisti Ben Whishaw, Masha Mashkova e Tomas Arana. Tra i titoli fuori concorso più attesi c’è “Horizon: an American Saga” di e con Kevin Costner e con Dale Dickey, Jena Malone e Sienna Miller. Scopriamo tutte le pellicole in cartellone oggi nelle varie sezioni della kermesse

Domenica 19 maggio è un’altra giornata molto intensa per il Festival di Cannes in corso in questi giorni. Oggi verrà presentato il film (in concorso) Limonov: The Ballad del dissidente Kirill Serebrennikov, con protagonisti Ben Whishaw, Masha Mashkova e Tomas Arana. Tra i titoli fuori concorso più attesi della giornata di oggi, c’è Horizon: an American Saga di e con Kevin Costner e con Dale Dickey, Jena Malone e Sienna Miller. Scopriamo nel dettaglio tutti gli appuntamenti in programma oggi, domenica 19 maggio, alla kermesse cinematografica targata Costa Azzurra.



In concorso, il film Limonov: The Ballad

Oggi sarà presentato in concorso il film Limonov: The Ballad di Kirill Serebrennikov, che vede un cast composto da Ben Whishaw, Masha Mashkova e Tomas Arana. Serebrennikov, considerato come il regista più visionario del momento, ha deciso di raccontare l'incredibile storia di una delle figure più controverse del secondo Novecento targato Russia, seguendolo prima e dopo l'Unione Sovietica. Kirill Serebrennikov dirige un cast molto vario e composito, raccontando la storia corale di chi si mette sulle tracce del rivoluzionario, poeta, ladro, carcerato e romanziere che è stato in grado di costruire il mito di se stesso. La forza dell'opera firmata da Serebrennikov è quella di non rivelare mai allo spettatore se quello di Limonov era il sogno di un dandy fuori tempo oppure la cruda realtà.

In concorso, il film con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid

In concorso c'è anche The Substance di Coralie Fargeat, con un cast pazzesco che riunisce sullo stesso set Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Una storia fantascientifica che racconta che, con una sola iniezione di una particolare sostanza, il DNA si scompone e ricompone, generando così un clone che garantirà al clonato una versione più giovane di sé, un alter ego migliore in tutto e per tutto. Ma ovviamente questa sostanza avrà non poche controindicazioni, dando il la a un vero e proprio body horror che fa leva sulla più grande ossessione dei nostri tempi: l'eterna giovinezza. Ma la pellicola di Coralie Fargeat ci mette in guardia: la spasmodica ricerca di quell'eterna giovinezza - per noi innaturale - non può che finire in un bagno di sangue…

Horizon: an American Saga, fuori concorso il film di e con Kevin Costner Presentato il 19 maggio fuori concorso, c'è Horizon: an American Saga di e con Kevin Costner e con Dale Dickey, Jena Malone e Sienna Miller. Si tratta della prima parte dell'epico racconto con cui il famoso divo hollywoodiano riannoda i fili della sua storia da regista. Ancora una volta, il suo argomento prediletto da trattare è la guerra di Secessione, e ancora una volta la location è quella dello sconfinato orizzonte del West, la nuova frontiera tanto cara a Kevin Costner. Anche stavolta non mancheranno all'appello sangue, ferocia e utopia. La seconda parte di questa epopea "costneriana" è attesa per agosto 2024.

Fuori concorso, c’è Apprendre di Claire Simon

Tra i titoli fuori concorso, c'è Apprendre di Claire Simon, un viaggio che porta gli spettatori fin nelle viscere del segreto dell'insegnamento e della trasmissione del sapere. Questa pellicola, in forma di documentario, racconta di una regista, di una classe elementare e di un vero e proprio diario di esperienza. Un film che racconta - anzi: che è - un viaggio iniziatico.

Fuori concorso, Lula di Oliver Stone e Rob Wilson Lula di Oliver Stone e Rob Wilson viene presentato oggi fuori concorso. Il regista di Platoon prosegue trattando la sua galleria di ritratti dei potenti, una galleria molto chiacchierata... Per il nuovo capitolo di questa sua ormai serie di ritratti di persone di potere, davanti alla cinepresa sua e di Wilson c'è Lula, il presidente del Brasile. Al secolo Luiz Inácio Lula da Silva ma meglio conosciuto semplicemente come Lula, il politico brasiliano, presidente del Brasile dal 1º gennaio 2023 al suo terzo mandato (avendo ricoperto precedentemente la carica dal 2003 al 2011) è qui soggetto e protagonista di un film che racconta la travagliata storia umana e politica di un uomo oggi 78enne.

Un certain regard, da Le Proces Du Chien a My Sunshine

Nella categoria Un certain regard, c'è Le Proces Du Chien di e con Laetitia Dosch. Oltre alla regista, che qui è anche protagonista, il cast comprende gli attori francesi François Damiens e Pierre Deladonchamps. Ultimamente il cinema francese si sta rivelando assai appassionato a tematiche legate agli animali, declinate all'area giuridica. Dopo la capra del film commedia Il Caso Josette, stavolta volta tocca a un cane, Cosmos. È lui il fedele compagno di Dariusch. Spetterà a un'avvocatessa votata alle cause perse rovesciare un verdetto già scritto. Presentato nella categoria Un certain regard c'è anche il film My Sunshine di Hiroshi Okuyama, con Sosuke Ikematsu, Keitatsu Koshiyama e Kiara Nakanishi. Racconta la storia di due giovani, Takuya e Sakura. Lui vive a Hokkaido, lei arriva da Tokyo per allenarsi nel pattinaggio. Per Takuya è colpo di fulmine: fin da subito si innamora della ragazza, e gli sforzi di lui per affiancarsi a lei convinceranno l'allenatore a prenderli entrambi sotto la propria ala protettiva. L'inverno sarà segnato da prove e speranze, in attesa di una gara da vincere insieme. Ma cosa succederà in primavera?

Un certain regard, L’Histoire de Souleymane

Sempre nella categoria Un certain regard, c’è L’Histoire de Souleymane di Boris Lojkine con Abou Sangare, Nina Meurisse e Alpha Oumar Sow. Racconta la storia dell'immigrato illegale messo a titolo, Souleymane, che vive clandestinamente in Francia e per tirare a campare fa consegne a domicilio. È un biker che pedala per mantenersi, e mentre lo fa si prepara per l'esame che spera che gli garantirà lo status di rifugiato. Ma è pronto? Il fallimento, come uno spettro che lo terrorizza, è sempre lì, incombente e impossibile da seminare, anche se Souleymane pedala velocissimo. La paura di fallire diventa la sua ombra.

Quinzaine Des Cinéastes, da The Falling Sky a Eephus

Nella categoria Quinzaine Des Cinéastes, oggi tocca a The Falling Sky di Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha. È una dolorosa e drammatica testimonianza del lento genocidio del popolo delle foreste in Amazzonia. Il regista brasiliano Eryk Rocha ha dedicato tutti gli ultimi anni della sua carriera a questa battaglia in difesa degli aborigeni, documentando il rischio che un'intera cultura venga cancellata insieme al proprio popolo. Sempre nella sezione Quinzaine Des Cinéastes, viene presentato oggi anche Eephus di Carson Lund con Frederick Wiseman e Keith William Richards. Il film racconta lultima partita di un gruppo di anziani che nonostante la veneranda età, non perdono occasione per dimostrarsi molto arzilli. Tra loro, a sorpresa, c’è il grande documentarista Frederick Wiseman. I protagonisti sono consapevoli del fatto che il loro campo di gioco sarà presto distrutto per fare spazio a nuove costruzioni, un po' come se fossero dei moderni (e vegliardi) Goonies insomma…non rinunceranno a scherzi, piccole vendette e rivalse di una vita trascorsa assieme.

Semaine de la Critique, viene presentato Blue Sun Palace

Infine, per la Semaine de la Critique viene presentato Blue Sun Palace di Constance Tsang con Lee Kang-sheng, Wu Ke-Xi e Haipeng Xu. Racconta la storia di un uomo ed una donna della comunità cinese del Queens che vengono colpiti entrambi da una morte improvvisa. Nei rari momenti di pausa dal lavoro, i due si cercheranno per condividere un lutto che per loro equivale anche a un lutto ancora più grande: è la perdita delle radici, qualcosa che li destabilizza totalmente, facendo franare il terreno sotto ai loro piedi.