5/6

A Serramanna, in Sardegna, regione di cui Berlinguer era originario, fu realizzato un murale, subito dopo la sua morte nel 1984, da Luciano Lixi in collaborazione di Ferdinando Medda. L’opera venne scelta come copertina del libro “Vita di Berlinguer” e divenne quindi un’immagine simbolo. “In quel periodo fare ritratti di personalità politiche era un’innovazione assoluta. È triste perché ormai quel murale così iconico è sbiadito, bisognerebbe trovare le risorse per rifarlo”, ha spiegato Lixi a Sky TG24