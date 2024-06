Storico segretario del Partito Comunista Italiano, nonché uno dei leader più influenti e amati della sinistra italiana, morì l’11 giugno 1984. Fu colpito da un ictus mentre concludeva la campagna elettorale per le elezioni europee a Padova

Oggi, 11 luglio 2024, ricorrono i 40 anni dalla morte di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista, nonché uno dei leader più influenti e amati della sinistra italiana. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia politica italiana, in particolare attraverso due importanti concetti che introdusse nel dibattito pubblico quando fu segretario: il cosiddetto “compromesso storico”, cioè un tentativo di avvicinamento tra Pci e Democrazia Cristiana dopo quasi trent’anni di esclusione dei comunisti dal governo; e la “questione morale”, che metteva l’accento su una deriva dei partiti che li aveva fatti diventare, a suo dire, “macchine di potere e di clientela”.

L'inizio della sua carriera politica



Enrico Berlinguer nacque il 25 maggio 1922 a Sassari, dove trascorse l’infanzia e l’adolescenza, frequentando il liceo classico Azuni e successivamente iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza. Nel 1943 aderì al Partito Comunista Italiano e iniziò il suo impegno nelle lotte antifasciste. Arrestato nel 1944 per le manifestazioni per il pane, venne incarcerato per quattro mesi. Nel settembre dello stesso anno, si trasferì a Roma e poi a Milano, dove lavorò nel movimento politico Fronte della Gioventù.



L'ascesa nel Pci



Nel 1948, a ventisei anni, Berlinguer entrò nella direzione del Pci e divenne segretario generale della Federazione Giovanile Comunista Italiana meno di un anno dopo. Nel 1956 lasciò l’organizzazione giovanile e l'anno successivo sposò Letizia Laurenti. Nel 1958, entrò nella segreteria del partito, iniziando una stretta collaborazione con Palmiro Togliatti, che lo nominò responsabile dell’organizzazione del partito nel 1960 e un anno dopo gli chiese di scrivere la relazione finale del comitato centrale di partito.



Il ruolo di mediatore



Tra il 1964 e il 1966, Berlinguer dimostrò le sue capacità di mediazione durante un importante scontro interno al Pci. Al XI Congresso del 1966, si affermò come mediatore, riscuotendo un successo personale confermato dalle elezioni del 1968. La sua critica all’intervento sovietico in Cecoslovacchia nel 1968 segnò una rottura senza precedenti con l’Urss. Nel 1969, durante una conferenza internazionale a Mosca, espresse apertamente il dissenso dei comunisti italiani nei confronti della politica stalinista.