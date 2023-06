È la terzogenita di Silvio Berlusconi, nata in Svizzera nel 1984, è figlia dell'ex premier e di Veronica Lario, sposata in seconde nozze nel 1990. Ha studiato Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest e poi del consiglio di amministrazione del Milan. Dal 2017 è presidente della Onlus Fondazione Milan