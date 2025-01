Dai migranti ai dazi, tutti i provvedimenti annunciati da Trump

Introduzione

Il tycoon ha giurato come 47esimo presidente degli Stati Uniti (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Nel suo discorso di insediamento ha annunciato una serie di misure e politiche che intende perseguire con la sua amministrazione. “L'età dell'oro comincia ora, il nostro Paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l’America”, ha detto parlando a Capitol Hill. Il suo intervento è durato 20 minuti, contro i 18 della volta precedente. Un discorso d'attacco, in stile Maga, quasi un comizio più che un intervento “presidenziale".