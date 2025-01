Insediamento Trump, le reazioni del mondo da Putin a Papa Francesco

Introduzione

Nella giornata del giuramento al Campidoglio del 47esimo presidente degli Stati Uniti, politici e leader di diversi Paesi si sono congratulati per il suo ritorno alla Casa Bianca (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Ma non mancano le voci critiche - come quella della presidente del Messico - e gli appelli alla prudenza che arrivano anche dall’Europa.