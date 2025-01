Insediamento Trump, il bacio "volante" alla moglie Melania. VIDEO

Donald Trump al suo arrivo nella rotonda di Capitol Hill è stato accolto da applausi, strette di mano e dall’ovazione di tutti i presenti alla Capital One Arena, dove sono stati allestiti dei maxischermi per consentire ai seguaci di Trump di seguire la cerimonia. Ad attendere il tycoon nella rotonda, prima del suo giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti, c’erano già il suo vice JD Vance e la moglie Melania. La nuova first lady, come mostrano le immagini da Capitol Hill, ha accolto il marito porgendogli la mano e avvicinando il viso. Lui le prende la mano e si sporge per darle un bacio che resta però “volante” a causa della falda larga del cappello di Melania che impedisce al presidente di toccarle la guancia. Donald Trump si avvicina poi al leggìo al centro della rotonda, seguito dallo sguardo della moglie sorridente, e ringrazia tutti i presenti scambiando alcune parole con il presidente uscente Joe Biden. (INSEDIAMENTO DI TRUMP - GLI AGGIORNAMENTI)