Trump: “Ereditiamo disastro, fermeremo invasione al confine”

Al suo arrivo alla Capital Arena di Washington per il suo ultimo comizio da presidente-eletto, per celebrare la vittoria, Donald Trump ha trovato ad attenderlo 20.000 sostenitori. Accolto sul palco da un’ovazione ha detto: "Abbiamo vinto. Sono contento di essere tornato. Ci riprenderemo il Paese", insieme allo slogan "Faremo di nuovo grande l'America". "Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie. Mi batterò per voi ogni singolo giorno" ha proseguito. “Fermeremo l'invasione al confine" ha detto ribadendo il pugno duro sull'immigrazione. "Ereditiamo un disastro a livello nazionale e all'estero" e "a partire da domani agirò velocemente per affrontare" le varie crisi, ha promesso il presidente-eletto, aggiungendo: "Il crimine in tutto il mondo è in calo e volete sapere perché? Perché hanno mandato i loro criminali negli Stati Uniti. Lanceremo la maggiore deportazione di massa della storia americana".