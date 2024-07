Per il secondo anno consecutivo Philadelphia è stata eletta Most Walkable City To Visit. Secondo la classifica nazionale stilata da USA TODAY (che premia le città più percorribili a piedi), Philly è in cima alla lista e supera aree metropolitane come New York, Boston e Chicago. La città più grande della Pennsylvania si estende per 26 isolati dal fiume Delaware (a est) al fiume Schuylkill (a ovest). Solo 3,9 chilometri separano Penn's Landing (sul fiume Delaware) e lo Schuylkill River Trail, permettendo di spostarsi da una parte all’altra della città in meno di un'ora a piedi. La caratteristica di percorribilità di Philly permette sia a chi la visita per la prima volta sia a chi ci torna di scoprire e riscoprire la storia, la cultura, la gastronomia e le sue gemme nascoste. "Questo riconoscimento evidenzia come i quartieri della nostra città offrano un'area pedonale in cui i visitatori possono godere appieno del fascino, della cultura e della praticità che caratterizzano Philadelphia", ha spiegato Gregg Caren, president and CEO of the Philadelphia Convention and Visitors Bureau.